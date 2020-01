Poniedziałek 27 stycznia 2020 Bob Swan: uzysk w litografii 10nm jest wyższy niż zakładaliśmy, a 7nm pojawi się w 2021r

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:44 Przy okazji ogłoszenia rekordowych wyników finansowych CEO Intela, czyli Bob Swan, poruszył kwestie litografii 10nm oraz 7nm. Z jego wypowiedzi dowiadujemy się, że jednym z powodów opóźnienia jest zbyt ambitne podejście do kwestii upakowania tranzystorów. Intel chciał by docelowo parametr ten wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do 14nm, co okazało się być nad wyraz trudne. Najpierw współczynnik ten miał wynosić 2,4x, potem 2,7x. Nauczony złymi doświadczeniami Intel zdecydował, że od tej pory nie będzie przekraczać dwukrotności upakowania tranzystorów przy przechodzeniu do kolejnych litografii.



Jeśli chodzi o 10nm, to mimo początkowych trudności proces ten ma być w końcu dopracowany na tyle by w niedalekiej przyszłości nadawał się do masowego wdrożenia w nowych segmentach rynku. Bob Swan przekonuje, że po licznych modyfikacjach uzysk jest nawet wyższy niż oczekiwano i dlatego też w 2020 roku możemy się spodziewać co najmniej dziewięciu nowych produktów wytwarzanych w procesie 10nm.



Przy tym do końca 2020 roku możliwości produkcyjne Intela mają wzrosnąć o 25%, a premiera GPU Ponte Vecchio w litografii 7nm jest niezagrożona i produkt ten trafi na rynek zgodnie z planem, tj. w czwartym kwartale 2021 roku.









