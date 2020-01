Wtorek 28 stycznia 2020 AMD wprowadza do oferty Ryzena 1600 AF z rdzeniami Zen+

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:45 AMD zdecydowało się odświeżyć swoją ofertę procesorów z rodziny Ryzen oferując klientom nową wersję modelu Ryzen 5 1600 z dopiskiem AF w cenie około $85. Już na wstępie trzeba zauważyć, że mimo swojej nazwy nowemu CPU jest znacznie bliżej do modelu 2600 niż 1600. AMD zdecydowało się bowiem wykorzystać w wersji AF rdzenie Zen+ zamiast Zen, produkowane w nowszej, 12nm litografii w fabrykach koncernu Global Foundries. Ryzen 5 1600AF otrzymał ich w sumie sześć, z czego każdy obsługuje dwa wątki i ma 512KB pamięci podręcznej L2. Ponadto CPU może się pochwalić 16MB pamięci L3, oraz dwukanałowym kontrolerem RAM typu DDR4-2933MHz – identycznym jak w modelu Ryzen 5 2600.



Tak naprawdę jedyne co odróżnia te dwa CPU to zegar, który w 1600 AF wynosi 3,2GHz (do 3,6GHz z Turbo), podczas gdy w 2600 jest to 3,4GHz (do 3,7GHz z Turbo). Jak nie trudno się domyślić wydajność obu chipów również stoi na podobnym poziomie, co potwierdzają testy wykonane przez portal Tech Spot. Znajdziecie je poniżej:







