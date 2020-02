Poniedziałek 24 lutego 2020 Assassin's Creed Syndicate, Faeria oraz InnerSpace za darmo na Epic Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic | 05:58 Epic nie odpuszcza, serwując nam jako gratis kolejne, ciepło przyjęte przez rynek gry. Aktualnie są to Assassin’s Creed Syndicate z historią osadzoną w XIX Londynie, oraz przygodowa gra karciana o nazwie Faeria. Obie produkcje można przypisać do konta w serwisie do 27 lutego do godziny 17:00 włącznie. Następnie od 27 lutego do 05 marca dostaniemy kolejną przygodówkę – grę InnerSpace. Aby dodać wspomniane tytuły do naszej biblioteki w serwisie Epic Games Store należy odwiedzić TĘ stronę, dodać je do koszyka, a następnie potwierdzić zamówienie płacąc za nie 0zł.



Trailery:











