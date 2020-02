Nowoczesny i inteligentny gadżet dla faceta - TOP 3

Technologia na nadgarstku

Smartwatche, czyli inteligentne zegarki, zdobywają coraz większą popularność, gdyż oferują naprawdę wiele możliwości. To przydatny gadżet zarówno na co dzień, jak i podczas realizowania różnych zadań i wyzwań. Smartwatche przypadną do gustu miłośnikom modnych akcesoriów – poniżej 3 wybrane przez nas modele.

Piękny w każdym calu

AlpinerX to inteligentny zegarek o szwajcarskim rodowodzie – model ten został wyprodukowany w fabryce w Genewie. Jest to smartwatch hybrydowy, co oznacza, że zbiera dane, ale są one wyświetlane na smartfonie, gdyż nie jest to urządzenie dotykowe – w przeciwieństwie do klasycznego smartwatcha. Wyróżnia go nowoczesny kształt koperty i intrygująca kolorystyka, wodoszczelność i odporność, dlatego jest chętnie wybierany przez miłośników sportu. Smartwatch mierzy temperaturę, promieniowanie UV czy ciśnienie, monitoruje pracę serca, a także pełni rolę GPS-a i kompasu.

Zegarek korzysta z platformy Horological Smartwatch – to dzięki niej śledzi aktywność użytkownika, rejestruje pokonany dystans i liczbę spalonych kalorii, analizuje wyniki, monitoruje sen, a także informuje o nieodebranych połączeniach i wiadomościach.

Warto wziąć go pod uwagę, jeśli szukasz nowoczesnego modelu, który będzie mocnym akcentem w stylizacji, a także dotrzyma Ci kroku na co dzień czy podczas trudnych wyzwań. Sportowy charakter, dobre parametry, wysokiej jakości materiały i dopracowane detale czynią go jednym z wyjątkowo udanych smartwatchy dostępnych na rynku.





Dla miłośników klasyki

Trzeba przyznać, że zegarek ten prezentuje się niezwykle elegancko i można go założyć do garnituru czy płaszcza na spotkanie biznesowe albo ważną uroczystość. Znakomicie sprawdzi się też na szlaku, podczas zdobywania szczytu czy bicia rekordów – jego bateria nie wymaga ładowania.

Smartwatch Frederique Constant Swiss Horological to luksusowy, wysokiej klasy zegarek wykonany ręcznie z najlepszych materiałów. Będzie świetnym kompromisem dla panów szukających urządzenia, które łączy wzornictwo klasyczne (np. wycinane laserowo wskazówki prezentujące informacje w analogowy sposób) z wysoką funkcjonalnością i nowoczesnością.

Zwraca uwagę swoim stylem klasycznego zegarka i precyzją wykonania, ale dostarcza znacznie szerszego wachlarza możliwości – potrafi m.in. monitorować sen, śledzi aktywność fizyczną, posiada tzw. wieczny kalendarz i wysyła powiadomienia wibracyjne. Szwajcarski smartwatch to najlepsza fuzja innowacji high-tech i klasycznego szwajcarskiego rzemiosła.

Smartwatch napędzany światłem

Sportowy model japońskiego producenta stanowi połączenie klasycznego zegarka z nowoczesną funkcjonalnością. Nie tylko znakomicie wygląda, ale też łączy czas analogowy i funkcje smart. Jego wnętrze jest znacznie bogatsze niż klasycznego zegarka – posiada wyjątkowy mechanizm Eco-Drive oraz wiele nowoczesnych rozwiązań.

Smartwatch Citizen Bluetoothjest napędzany światłem, co oznacza, że nie trzeba wymieniać w nim baterii ani go ładować. Wysyła powiadomienia o przychodzących połączeniach i wiadomościach, pozwala ustawić alarm za pomocą aplikacji, ma też funkcję „odszukaj smartfon” i wyświetla czas lokalny, czyli obowiązujący w tym miejscu na świecie, w którym się aktualnie znajdujesz.

Smartwatche ułatwiają codzienne funkcjonowanie, a poza tym prezentują się modnie lub stylowo – można znaleźć modele o sportowym looku, jak i do złudzenia przypominające klasyczne czasomierze do garnituru.