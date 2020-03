Środa 11 marca 2020 Monitor Philips 346P1CRH z 34-calową matrycą 3440x1440 pikseli

Autor: Zbyszek | źródło: Philips | 06:05 Philips wprowadza do sprzedaży nowy monitor komputerowy przeznaczony dla graczy ceniących zakrzywiony ekran o większej przekątnej i wysokiej rozdzielczości . Jest to model Philips 346P1CRH, z 34-calową matrycą VA o promieniu krzywizny 1500mm, rozdzielczości 3440x1440 pikseli, czasie reakcji plamki 4ms i częstotliwości odświeżania 100 Hz. Zastosowana matryca wyświetla natywnie 16,7 mln kolorów i oferuje kontrast statyczny 3000:1, jasność 500 cd/m2, kąty widzenia 178 stopni w pionie i poziomie oraz pokrycie przestrzeni barwnej wynoszące 120 procent normy sRGB, 98 procent normy NTSC i 88 procent Adobe RGB.



Monitor jest też zgodny z Display HDR 400 i funkcją Adaptive-Sync (AMD FreeSync) w zakresie 48-100 Hz. Zastosowana matryca jest wyposażona w rozwiązania redukujące migotanie obrazu i ilość szkodliwego niebieskiego światła, a także jest fabrycznie skalibrowana (Delta E <2).



Na wyposażeniu znajduje się wbudowany przełącznik KVM, wejście DisplayPort 1.4, wyjście DisplayPort, złącze HDMI 2.0 i USB 3.2 Gen 2 Typu C z funkcją przesyłania obrazu i zasilania podłączonych urządzeń. Pozostała część wyposażenia obejmuje zintegrowany hub USB i wyjście na słuchawki. Sugerowana cena to 589 Euro.







