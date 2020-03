Poniedziałek 16 marca 2020 Nvidia szykuje GeForce RTX 2060 w wersji z 8GB pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 10:45 Według najnowszych informacji, Nvidia planuje premierę jeszcze jednej karty graficznej z dotychczasowej serii Turing. Będzie to GeForce RTX 2060 w wersji z 8GB pamięci. Poza interfejsem pamięci, karta zachowa specyfikację oryginalnego GeForce RTX 2060 6GB - liczba rdzeni CUDA wyniesie 1920, a taktowanie GPU 1365 MHz bazowo i do 1680 MHz w trybie Boost. Zmieni się liczba jednostek ROP, która wzrośnie z 48 do 64, oraz przepustowość pamięci (448 GB/s zamiast 336 GB/s). "Nowy" model GeForce RTX 2060 powinien być trochę bardziej wydajny od zwykłej wersji z 6 GB pamięci, ale mniej wydajny niż GeForce RTX 2060 Super, który ma 8GB pamięci i więcej, bo 2176 rdzeni CUDA.



Nie wiadomo jeszcze, kiedy GeForce RTX 2080 8GB trafi do sklepów - być może więcej informacji poznamy 19 marca podczas zaplanowanej przez Nvidia wideokonferencji.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.