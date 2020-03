Środa 18 marca 2020 Sony podaje specyfikację techniczną PlayStation 5

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 18:04 (2) Firma Sony podała specyfikację nadchodzącej konsoli PlayStation 5. Konsola będzie wyposażona w układ krzemowy zawierający 8 rdzeni z architekturą ZEN 2 taktowane zegarem 3,5 GHz, oraz układ graficzny z architekturą RDNA 2 z 36 blokami Compute Units. GPU będzie taktowany zegarem 2,23 GHz, z możliwością zwiększania zegara do 2,33 GHz, i zaoferuje wydajność 10,28 Teraflopa. Całość uzupełni 16 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 448 GB/s, oraz dysk nośnik SSD o szybkości 5500 MB/s, udostępniający użytkownikowi 825 GB miejsca.



Pozostała część nośnika będzie zajęta na system operacyjny oraz wirtualne rosrzeszenie pamięci RAM.



Tym samym w porównaniu do Xbox Series X, nowe PlayStation 5 będzie mieć szybszy nośnik SSD, ale nieco słabszy układ graficzny - GPU w Xbox Series X zaoferuje wydajność 12 Teraflopów, mając do dyspozycji 56 bloków Compute Units taktowanych zegarem 1,825 GHz.







moc moca (autor: MacLeod | data: 18/03/20 | godz.: 18:23 )

jak nie bedzie exclusives to nie widze sensu kupna konsoli. Na ps4 chyba do 10 nie dobija..



Teraz wiadomo (autor: piwo1 | data: 18/03/20 | godz.: 18:57 )

Dlazego Microsoft się tak przechwalał a dlaczego Sony ukrywało specyfikacje. 36 cu vs 56 cu. Zegar nie gra roli bo i tak w grach oba chipy pewnie będą miały podobne takty. Najważniejsze że obie konsole będą mieć rdna2 z rt bo to umożliwi AMD niezły atak na rynku pc na nvidie. Wygląda to wszystko przemyślanie.



