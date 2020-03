Czwartek 26 marca 2020 Aplikacja Bezpieczna Rodzina - monitoring bezpieczeństwa Twoich bliskich

Autor: materiały partnera | 05:09 Doskonale rozumiemy, jak ważny jest dla Ciebie komfort i bezpieczeństwo wszystkich członków Twojej rodziny. Oczywistym jest dla nas również fakt, że ze względu na ilość obowiązków, czasem ciężko jest mieć wszystko pod kontrolą. Z myślą o tych, którzy pragną jeszcze lepiej troszczyć się o swoich bliskich, powstał sklep Bezpieczna Rodzina https://bezpiecznarodzina.pl/ – miejsce, w którym dostępne są praktyczne i łatwe w obsłudze urządzenia, które współdziałają z intuicyjną aplikacją. Nasze usługi to możliwość jeszcze lepszej kontroli rodzicielskiej, dokładniejsza opieka nad osobami starszymi, czy stały monitoring domu, firmy oraz wszelkich cennych rzeczy. Dzięki naszym rozwiązaniom wszystko nareszcie masz pod kontrolą – i to w jednym miejscu. Wszystko masz w swoim telefonie.





Co to jest aplikacja Bezpieczna Rodzina?



Bezpieczna Rodzina to pierwsza i jedyna polska aplikacja, która monitoruje bezpieczeństwowszystkich Twoich bliskich, a także pomaga Ci na bieżąco kontrolować to, co dzieje się z Twoimi cennymi rzeczami i mieniem. Nasza usługa współdziała z dostępnymi w naszym sklepie smartwatchami dla dzieci, urządzeniami dla seniora, lokalizatorami dla zwierząt, GPS do auta oraz kamerami do monitoringu. Chociaż usługi lokalizacyjne cieszą się coraz większą popularnością, należy pamiętać, że nie wszystkie pozwalają na szybkie i łatwe ustalenie miejsca pobytu bliskich, czy sprawdzenie, co dzieje się w domu. Jeżeli szukasz aplikacji lokalizacyjnej, która sprosta Twoim wymaganiom i jest zawsze pod ręką, wybierz taką, której zaufało już 1 Milion Klientów – wybierz Bezpieczną Rodzinę.







Bezpieczna Rodzina – cechy szczególne



Troska o bliskie osoby nie zawsze jest łatwym zadaniem. Kontrola nad bezpieczeństwem rodziny często staje się kłopotliwa, kiedy sami na głowie mamy dużo najróżniejszych obowiązków. Jednak dzięki naszym urządzeniom oraz usłudze będziesz mógł być spokojny o dobro swoich dzieci, dziadków, rodziców, zwierząt i mienia.

Bezpieczna Rodzina łączy 6 różnych usług – w zależności od tego, z jakim urządzeniem potrzebujesz się połączyć, wybierasz interesujący Cię sektor:



● Gdzie Jest Dziecko– lokalizacja dziecka, kontrola rodzicielska na wielu płaszczyznach

● Bezpieczny Senior – ochrona starszych osób, stały kontakt z seniorem

● Bezpieczne Zwierzę – kontrola nad czworonogiem

● Bezpieczny dom – ochrona Twojego domu i posesji

● Gdzie Jest Auto– nadzór nad samochodem

● Cenna rzecz – pewność, że wszystkie cenne przedmioty zawsze masz na oku



Aplikacja Bezpieczna Rodzina – dlaczego warto?



Dokładna lokalizacja GPS, GSM, Wi-Fi i BTS, bezpieczeństwo danych i polskie serwery. Precyzyjne informacje w czasie rzeczywistym przez 24/7 z dowolnego miejsca na świecie. 15-letnie doświadczenie, stały rozwój i inwestycje w rozwiązania związane z bezpieczeństwem. Nie bez powodu naszym usługom zaufało już 1 Milion Klientów – jako jedyni współpracujemy ze wszystkimi największymi operatorami, takimi jak Orange, Play, Plus i T-Mobile. Nasi partnerzy to wiodące na polskim rynku firmy, takie jak PZU, PGE, czy BNP Paribas. Pragniesz jeszcze lepiej chronić swoich bliskich? Dołącz do Bezpiecznej Rodziny i postaw na innowacyjne rozwiązania.







