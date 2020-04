Poniedziałek 27 kwietnia 2020 Domowy system alarmowy - jaki wybrać i co się na niego składa?

Autor: materiały partnera | 06:08 Zestaw alarmowy to kilka urządzeń, które łącząc swoje działanie, są w stanie chronić dom, mieszkanie, czy garaż przed włamaniem. Włamanie takie najczęściej kojarzy nam się z kradzieżą wartościowych przedmiotów, ale warto pamiętać, że wiąże się ono również z dewastacją. To dlatego przy pomocy systemu alarmowego warto chronić również te miejsca, w których niekoniecznie przetrzymujemy biżuterię, pieniądze, czy drogie urządzenia. Aby wybrać domowy system alarmowy, który najlepiej sprawdzi się w konkretnym miejscu, warto znać podstawowe informacje na temat działania poszczególnych jego elementów.



Jak system alarmowy wybrać?



Najważniejszą kwestią przy wyborze systemu alarmowego jest przestrzeń, którą będzie on miał za zadanie chronić. W proponowanych przez producentów na stronie https://elektromaniacy.pl zestawach natkniemy się na różną ilość dołączonych czujników o konkretnym działaniu. Im jest ich więcej - tym większą powierzchnię będziemy mogli z ich pomocą zabezpieczyć przed niechcianymi gośćmi. Czujniki różnią się między sobą także sposobem działania - jedne wykrywają ruch, inne zmiany temperatury, kolejne zaś stłuczenie szyby okna.



Jedna z pierwszych decyzji, którą będziemy musieli podjąć przy wyborze systemu alarmowego, dotyczy sposobu jego działania. Zestawy alarmowe dzieli się na przewodowe oraz bezprzewodowe. Choć te, których działanie wymaga poprowadzenia przewodów, uważa się często za szczególnie niezawodne, ich montaż będzie zdecydowanie bardziej skomplikowany. Wiąże się on z remontem ścian, w których wspomniane przewody należy ukryć. To dlatego do wykończonych mieszkań i domów zaleca się zestawy bezprzewodowe - ich montaż jest łatwiejszy i szybszy, a nowe urządzenia nie odbiegają dziś jakością od systemów przewodowych.



Zniechęca do włamania już z zewnątrz?



Wielu właścicieli domów po założeniu systemu alarmowego zauważa, że przestał on być wręcz konieczny. Podczas gdy wcześniej doświadczali oni kilkukrotnie próby włamania na ich posiadłość, po założeniu alarmu nie odnotowują żadnego takiego przypadku. Dzieje się tak dlatego, że niejednokrotnie włamywacze zniechęcają się samą informacją o systemie alarmowym i nie podejmują wówczas próby włamania. Czy oznacza to jednak, że wystarczy powiesić na ogrodzeniu fałszywą informację o systemie alarmowym? Jest to odradzane rozwiązanie. Osoby zajmujące się włamaniami często dobrze orientują się w systemach zabezpieczeń, toteż mogłyby one szybko i bez większego problemu zweryfikować taką

informację.







Z czego składa się system alarmowy?



Trudno jest jednoznacznie ustalić elementy, z których składa się system alarmowy, a wszystko dlatego, że każdy proponowany zestaw może różnić się wyjątkowymi wprowadzonymi w nim rozwiązaniami. Wśród podstawowych elementów można wyróżnić:



• Centralę - to najważniejsza część systemu alarmowego, która przetwarza wszystkie odbierane informacje. Centrala systemu bezprzewodowego będzie także odpowiadać za łączność pomiędzy wszystkimi urządzeniami, jak i połączeniem do internetu.

• Manipulator - znany wszystkim jako nieduży ekran z klawiaturą, dzięki któremu możemy uruchomić alarm, wyłączyć go, lub wprowadzić dowolne zmiany.

• Czujki - mogą wykrywać ruch, zmianę temperatury otoczenia, otwarcie drzwi, lub zbicie szyby. W nowych systemach alarmowych istnieje możliwość dołączenia do zakupionego już zestawu kolejne czujki, aby zwiększyć zasięg ich działania, a tym samym własne bezpieczeństwo.



