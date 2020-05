Piątek 22 maja 2020 Tiger Lake z Turbo do 5GHz - dopracowany proces 10nm+ pokazuje pazury

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 14:59 Rogame za pośrednictwem Twittera podzielił się z nami zrzutem ekranu przedstawiającym próbkę inżynieryjną nowego procesora Intela dla laptopów z rodziny Tiger Lake. Opisywany układ dysponuje 4-rdzeniami i 8-wątkami pracującymi z zegarem bazowym 2.3GHz, który dzięki funkcji TURBO może zostać na krótko podniesiony do 5GHz. To powinno przełożyć się na duży wzrost wydajności w porównaniu do obecnie sprzedawanych CPU z rodziny Ice Lake, a jednocześnie dobrze wróży na temat kondycji litografii 10nm+, którą w końcu Chipzilli udało się należycie dopracować.



Warto przy tym nadmienić, że wzrost taktowania (Core i7-1068NG7 dobijał do 4.2GHz) to nie jedyna zaleta Tiger Lake. Układy te otrzymają również nową architekturę IGP oraz rdzenie x86 Willow Cove, których IPC ma ulec istotnej poprawie względem obecnych rdzeni Golden Cove.







