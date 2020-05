Środa 27 maja 2020 Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 5 3600XT przetestowane w Cinebench

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:18 Nowe odświeżone Ryzeny 3 generacji jeszcze nie trafiły na rynek, a w sieci już dostępne są ich pierwsze testy. Nadchodzące modele Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 5 3600XT zostały sprawdzone w benchmarkach Cinebench R15 i Cinebench R20. Znana jest też częstotliwość Turbo, do jakiej będą mogły przyspieszać wszystkie rdzenie tych procesorów. Ryzen 9 3900XT, odznaczajacy się taktowaniem bazowym 4,1 GHz i taktowaniem jednowątkowym do 4,8 GHz, będzie mógł przyspieszać wszystkie 12 rdzeni do maksymalnie 4,6 GHz. Procesor ten uzyskał w Cinebench R20 wynik jednowątkowy 542 punkty, czyli o włos wyższy niż Core i9-10900K (539 punktów).



Wynik wielowątkowy w CB20 wyniósł prawie 7500 punktów, natomiast w CB15 wynik jednowątkowy to 226 punktów, a wielowątkowy prawie 3300 punktów - podczas gdy Ryzen 9 3900X uzyskuje około 215 i 3100 punktów.



Ryzen 7 3800XT, ma taktowanie bazowe 4,2 GHz, taktowanie jednowątkowe do 4,7 GHz, a maksymalne Turbo dla wszystkich 8 rdzeni na poziomie 4,5 GHz. W jego przypadku wyniki jednowątkowe w CB15 i CB20 to kolejno: 217 i 531 punktów, a wielowątkowe: 2317 i 5297 punktów. Są to wartości bardzo zbliżone do Core i7-10700K.



6-rdzeniowy Ryzen 5 3600XT (4,0-4,7 GHz) ma maksymalne Turbo dla wszystkich rdzeni na poziomie również 4,5 GHz, uzyskują wyniki wielowątkowe w CB15 i CB20 na poziomie kolejno: 1757 i 4007 punktów, czyli o około 10 procent lepsze niż uzyskiwane przez Core i5-10600K.







