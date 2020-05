Środa 27 maja 2020 AMD Cezanne i Rembrandt, czyli kolejne APU z rdzeniami ZEN 3

Autor: Zbyszek | źródło: Expreview | 06:11 (1) hiński serwis Expreview, powołując się na swoje źródła zbliżone do producentów płyt głównych i laptopów, opublikował spodziewany plan wydawniczy procesorów AMD dla komputerów stacjonarnych i przenośnych. Plan dotyczy zarówno modeli bez zintegriwanej grafiki, jak i procesorów ze zinegrowanym układem graficznym, określnyach także jako APU. Według informacji Expreview, na desktopowe procesory Vermeer z rdzeniami ZEN 3 poczekamy aż do końca tego roku, i następnie te CPU pozostaną w ofercie przez cały przyszły rok. W przypadku procesorów ze zintegrowaną grafiką, następca dotychczasowych CPU Renoir (ZEN 2 + Vega) pojawi się w 2. kwartale przyszłego roku.



Będą to procesory o nazwie kodowej Cezanne, produkowne w ulepszonej 7nm litografii i wykorzystujące rdzenie z architekturą ZEN 3 oraz według Expreview - nadal układ graficzny serii Vega. Tradycyjnie już najpierw te CPU zobaczymy w laptopach, a dopiero trochę później (prawdopodobnnie w 3. kwartale 2021 roku) w wersjach dla komputerów stacjonarnych. Jest to dość zaskakująca informacja, bo do tej pory wszystkie przecieki wskazywały, że układ graficzny następcy APU Renoir zyska architekturę RDNA lub RDNA 2.



Dokładnie rok po pojawieniu się APU Cezanne, czyli w 2. kwartale 2022 roku mają one doczekać się następcy w postaci APU Rembrandt, który połączy rdzenie ZEN 3+ z układem graficznym z serii RDNA2, w nieznanym jeszcze procesie litograficznym. To kolejna zaskakująća informacja od Expreview, ponieważ ZEN 3+ formalnie nie figuruje w planach AMD.







K O M E N T A R Z E

czyli jasno amd daje sygnal (autor: piwo1 | data: 27/05/20 | godz.: 06:19 )

ze zwalnia. i odklada na pozniej szybkie nowosci. zaczynaja robic to co robili przed ryzenem czyli nieracjonalne decyzje



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.