Środa 27 maja 2020 Xiaomi RedmiBook z procesorami Ryzen 5 4500U i Ryzen 7 4700U

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:14 Xiaomi, producent m.in smartfonów znanych z bardzo dobrego stosunku ceny do jakości, a ostatnio poszerzający swoją ofertę o kolejne typy produktów, poinformował o rozpoczęciu sprzedaży nowych ultracienkich i ultralekkich a przy tym wydajnych komputerów przenośnych. Są to modele RedmiBook w wersjach z ekranami o przekątnej 13, 14 i 16 cali, wyposażone w udane procesory AMD Ryzen 5 4500U lub Ryzen 7 4700U. Wszystkie trzy wersje ekranowe występują w trzech odmianach: Ryzen 5 4500U z 8GB RAM, Ryzen 5 4500U z 16GB RAM, lub Ryzen 7 4700U z 16 GB RAM. Zastosowany dysk to SSD 512 GB w wersjach 13-calowych, i SSD 1TB w wersjach 14 i 16 calowych.



Zastosowany ekran ma rozdzielczość Full HD i jasoność do 250 lub 300 cd/m2, a bateria ma pojemność 40 Wh w wersjach 13 i 14 calowych, oraz 46 Wh w wersji 16-calowej. Pozostałe wyposażenie obejmuje dwa złącza USB typu C, jedno USB typu A, jedno wyjście HDMI, port jack, łączność WiFi z Bluetooth 5.0, czytnik kart pamięci i głośniki stereo 2 x 2 W.



Ceny niezależnie od przekątnej ekranu są identyczne i wynoszą 3,799 CNY (około 530 USD) za konfigurację Ryzen 5 4500U + 8 GB RAM, 3,999 CNY (około 560 USD) za konfigurację Ryzen 5 4500U + 16 GB RAM i 4999 CNY (około 700 USD) za konfigurację Ryzen 7 4700U + 16 GB RAM.







