AMD zapowiada koniec ery kart graficznych z 4GB pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 15:04 Firma AMD poinformowała, że według jej danych nadchodzi kres kart graficznych wyposażonych w 4 GB własnej pamięci wideo. Zdaniem producenta, 4GB staje się już zbyt małą ilością dla nowych gier, zwłaszcza jeśli są uruchamiane w wysokich rozdzielczościach. Na dowód tego zamieszczone zostało porónanie wydajnosci karty Radeon RX 5500 XT w wersjach z 4GB pamięci i 8GB pamięci, w pięciu popularnych tytułach gier z wysokimi ustawieniami jakości. Były to: Borderlands 3, Call od Duty: Modern Warfare, Forza Horizon 4, Tom Clancy's Ghost Recon i Wolfenstein II: The New Colossus, w których Radeon RX 5500 XT 8GB zapewniał od 12 do 24 procent więcej klatek, niż jego tańsza wersja z 4GB pamięci.











