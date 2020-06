Piątek 12 czerwca 2020 Rocket Lake-S będzie procesorem typu MCM

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:35 Na przełomie tego i przyszłego roku Intel wprowadzi do sprzedaży desktopowe procesory Core 11. generacji. Będą to chipy o nazwie kodowej Rocket Lake-S, zawierające 8 rdzeni z architekturą x86 Willow Cove oraz zintegrowany IPG 12. generacji z 32 jednostkami EU. Według najnowszych informacji, procesory wykorzystają dotychczasowy proces litograficzny 14nm, ale tylko częściowo. W istocie Rocket Lake-S mają być procesorami typu MCM (Mult-chip-module), i będą składać się z 14nm układu krzemowego zawierającego rdzenie x86 Willov Cove. Obok niego umieszoczny będzie drugi 10nm chip, zawierający zintegrowany układ graficzny, kontroler pamięci i kontroler PCI-Express, oraz wszelkie pozostałe interfejsy.



Jeśli to okaże się prawdą, to CPU Rocket Lake-S będą pierwszymi od 10 lat procesorami Intela typu MCM. Ostatnimi procesorami tego typu były Core i3 pierwszej generacji (nazwa kodowa Clarkdale), które zawierały 32nm chip z dwoma rdzeniami Westmere, oraz 45nm chip z układem graficznym i kontrolerem pamięci.









