Piątek 12 czerwca 2020 Ryzen 7 4700G potrafi obsługiwać pamięci DDR4-5600

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 05:16 Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu zadebiutują nowe desktopowe procesory Ryzen serii 4000 ze zintegrowaną grafiką. Będą to CPU wytwarzane w 7nm procesie litograficznym, zgodne z podstawką AM4 i oparte o rdzeń Renoir, zawierający 8 rdzeni x86 ZEN 2 i zintegrowany układ graficzny Radeon Vega z maksymalnie 512 procesorami strumieniowymi (w zależności od wersji). W sieci właśnie pojawiły się dość optymistyczne informacje na temat możliwości obsługi pamięci RAM. Jak się okazuje Ryzen 7 4700G ma nie mieć problemy z obsługą kości DDR4 podkręconych do 5600 MHz (efektywnie) - co jest wartością wyższą niż osiąganą przez Ryzeny 3000 z serii Matisse.



Może to wynikać z ulepszeń zastosowanych w budowie kontrolera pamięci - który w rdzeniu Renoir obsługuje nie tylko pamięci DDR4-3200, ale także nowsze i szybsze LPDDR4X-4266. Ponadto kontroler pamięci wykonany jest w 7nm procesie litograficznym, tak jak cały procesor, co też może mieć swoje przełożenie na jego osiągi.



Czy to przedsmak tego, co zaoferują w kwestii obsługi pamięci DDR4 desktopowe procesory Vermeer z architekturą ZEN 3? Według ostatnich doniesień, AMD na mocy swojej umowy z GlobalFoundries począwszy od stycznia może zamawiać znacznie mniej 12nm wafli. Niedawno wywołało to spekulacje,

czy chiplet IOD tych procesorów będzie wytwarzany w nowszym procesie litograficznym.









