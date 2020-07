Wtorek 14 lipca 2020 Alder Lake-S połączą rdzenie Golden Cove z energooszczędnymi

Autor: Zbyszek | 16:23 (2) Intel obecnie przygotowuje 11 generację swoich procesorów, czyli układy o nazwie kodowej Rocket Lake-S, wykorzystujące litografię 14nm+++ i rdzenie Cypress Cove (zmodyfikowane Willow Cove). Te procesory trafią na rynek na przełomie 2020 i 2021 roku. Mniej więcej rok później zadebiutować moją kolejne CPU niebieskich, w postaci procesorów Alder Lake-S wytwarzanych w litografii 10nm++. Nowe procesory będą zgodne z podłużną podstawką LGA1700, i wykorzystają znaną z urządzeń mobilnych technikę Big.LITTLE, polegającą na łączeniu w jednym rdzeniu krzemowym bardzo wydajnych rdzeni ze słabszymi, ale energooszczędnymi.



Alder Lake-S mają posiadać przynajmniej 8 rdzeni Golden Cove, wpieranych przez kilka energooszczędnych rdzeni będących ulepszoną wersją rdzeni Tremont, stosowanych obecnie w procesorach Lakefield.



Fakt ten został potwierdzony w najnowszej dokumentacji Intela, w której mowa jest o istnieniu w procesorach Alder Lake-S rozwiązania o nazwie Intel Hybrid Technology.







K O M E N T A R Z E

Big.LITTLE x86 może być fajnym rozwiązaniem montowanym w laptopach (autor: Qjanusz | data: 14/07/20 | godz.: 21:23 )

w PCtach rdzenie little to raczej raczej nieporozumienie, tym bardziej że dostępny zestaw instrukcji będzie dostępny lub nie (jak np AVX-512), w zależności od tego które rdzenie będą aktywne - przedziwne rozwiązanie.



btw... ciekawostka: na temat AVX-512 Linus Torvalds wyraził swoje osobiste zdanie:

"I hope AVX512 dies a painful death, and that Intel starts fixing real problems instead of trying to create magic instructions to then create benchmarks that they can look good on."

https://www.tomshardware.com/...12-a-painful-death



wersja PL:

https://www.komputerswiat.pl/...ji-avx-512/17rptf8





Na PurePC jest więcej (autor: ekspert_IT | data: 15/07/20 | godz.: 08:43 )

https://www.purepc.pl/...erdzaja-budowe-big-little

Nowa architektura najwcześniej za 2 lata w 2022r, a wtedy AMD na pewno będzie na 5nm i 2 generacje do przodu (2x15% wzrost mocy =30%). Ciężko będzie intelowi nadrobić tak 40% bo już jest mniej wydajny...

'' Za dwa lata sytuacja może jednak znowu ulec zmianie. Już wcześniej pojawiały się informacje, jakoby Intel planował wydanie nowej podstawki LGA 1700 oraz stworzenie procesorów bazujących na zupełnie nowej architekturze, które pod względem budowy mają przypominać mobilne układy ARM. ''



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.