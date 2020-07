Wtorek 14 lipca 2020 Koniec produkcji 9 generacji procesorów Intel Core X

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:28 Intel poinformował o zakończeniu normalnej produkcji oraz nadaniu statusu EOL (End Of Life) dla procesorów Skylake-X Refresh, czyli procesorów HEDT z serii Core X serii 9000. Procesory te zadebiutowały na jesienią 2018 roku, oferują do 18 rdzeni i zgodność z podstawką LGA 2066. Zamówienia na produkcję procesorów będzie można składać do 22 stycznia, wybierając datę dostawy nie późniejszą niż 9 lipca 2021 roku. Daty wynikają z ogólnie przyjętej polityki Intela przy wycofywaniu procesorów z produkcji - w ramach której przez co najmniej 6 miesięcy po nadaniu statusu EOL na procesory wycofane z oferty można jeszcze składać zamówienia.



Wycofanie serii Skylake-X z produkcji nie dziwi - od kilku miesięcy w ofercie znajdują się ich nieco ulepszone wersje, w postaci CPU Cascade Lake X dostępnych w sklepach jako Core X serii 10000.







