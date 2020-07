Wtorek 21 lipca 2020 Premiera desktopowych APU z serii 4000G

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 17:44 AMD wprowadziło dziś do oferty nową rodzinę desktopowych procesorów APU dla podstawki AM4. Stanowią one połączenie rdzeni x86 Zen 2 wytwarzanych w litografii 7nm oraz IGP Radeon na bazie architektury GCN w postaci GPU Vega i zostały stworzone z myślą o partnerach OEM. Wzorem poprzednich lat producent zdecydował się podzielić swoje nowe APU na dwie oddzielne serie. I tak układy z dopiskiem PRO są dedykowane klientom biznesowym, a te bez niego detalicznym. Jeśli chodzi o wydajność, to AMD przekonuje, że ich najnowsze APU oferują o 31% wyższą moc niż konkurencyjne rozwiązania przy lepszej o 43% efektywności energetycznej.



Dodatkowo model Ryzen 4700G ma 2,5x większą wydajność w aplikacjach wielowątkowych niż jego bezpośredni poprzednik - Ryzen 5 3400G.



Jeśli chodzi o suchą specyfikację techniczną, to ta prezentuje się następująco:









