Komfort, który wita u bram domu

Autor: materiały partnera | 05:51 Każdy, kto mieszka w ogrodzonym domu wie, jak wiele wysiłku i energii trzeba niekiedy włożyć w jedną, pozornie prostą czynność. Tą czynnością jest otworzenie bramy. A ta potrafi być naprawdę godnym przeciwnikiem: zacinać się, blokować. Czy można zrobić coś, by przyjazd i wyjazd z posesji nie kojarzył się z przykrym obowiązkiem walki z ciężką bramą a wręcz przeciwnie, z przyjemnością? Oczywiście! Wskazówki znajdziecie w niniejszym artykule!



Automat do bramy – co to takiego?



Automat do bramy, to nic innego jak napędy do bram, dzięki którym można na zawsze zapomnieć o wszelkich przykrych doświadczeniach związanych ze, wspomnianym we wstępie artykułu, otwieraniem i zamykaniem bramy. Automat do bramy obejmuje zarówno bramy wjazdowe, jak i bramy garażowe. Osoby, które mieszkają w domkach jednorodzinnych z całą pewnością docenią szereg zalet, jakie niesie za sobą wyposażenie bramy wjazdowej w nowoczesny system napędowy. Dzięki napędom do bram, których pionierem na rynku jest marka Somfy można otwierać i zamykać bramę zdalnie, co oznacza, że nie trzeba nawet wychodzić z samochodu, by dostać się na teren posesji lub z niej wyjechać. Wygodne, prawda?



Automat do bramy wjazdowej



Aby zrozumieć, jak wiele korzyści niesie za sobą wyposażenie bramy wjazdowej w napęd, najlepiej zwizualizować sobie scenkę rodzajową. Wyobraź sobie, że wracasz do domu z pracy. Po drodze zrobiłeś jeszcze zakupy. Jesteś naprawdę zmęczony. Na domiar złego zaczął padać rzęsisty deszcz i zrobiło się naprawdę chłodno. Podjeżdżasz pod bramę domu i wiesz, że czeka Cię batalia. Brama wcale nie jest chętna do pomocy, a wręcz przeciwnie, stawia opór. Jedyne o czym marzysz, to jak najszybciej dostać się do ciepłego domu, jednak tradycyjna brama przesuwna bądź skrzydłowa wcale nie zamierza Ci ułatwiać tego zadania. Aby uniknąć takich niekomfortowych sytuacji, producenci pomyśleli o nowoczesnych, solidnych napędach do bram wjazdowych. Dzięki nim wygoda wita Cię już u bram posesji! Nie trzeba już toczyć bojów z nieraz wyjątkowo ciężkim i opornym przeciwnikiem. Automat do bramy wjazdowej pozwala na zdalne sterowanie, co w praktyce oznacza, że nie trzeba opuszczać strefy komfortu. Można spokojnie, bez problemu wjechać na posesję. Ale to nie wszystko. Automat do bramy gwarantuje bezpieczeństwo zarówno Tobie, lakierowi Twojego pojazdu, jak i wszystkim gościom, także tym czworonożnym. Specjalne czujniki wykrywają przeszkody i zatrzymują się automatycznie.



To nadal nie wszystko. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak funkcja geolokalizacji brama otwiera się automatycznie chwilę przed powrotem do domu.



