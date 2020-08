Wtorek 4 sierpnia 2020 Apple zainteresowane przejęciem TikToka?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:14 Apple i TikTok to dwie marki, których często nie zestawia się ze sobą razem. Apple znamy jako producenta smartfonów, tabletów i komputerów osobistych z własnym systemem operacyjnym, podczas gdy TikTok to aplikacja, która pozwala ludziom wyrażać siebie na wiele sposobów. Według najnowszych nieoficjalnych informacji, Apple jest zainteresowane przejęciem TikToka, a wchłonięcie aplikacji ma rozszerzyć możliwości komunikacji użytkowników systemów iOS i Mac OS. Wcześniej zainteresowany nabyciem TikToka miał być też Microsoft. Co zastanawiające - w gronie potencjalnych kupców TikToka nie wymienia się Facebooka.



Dla Facebooka przejęcie TikToka byłoby naturalnym ruchem, podobnym do wcześniejszego, jakim był zakup Instagrama, ale aktualnie brak jest informacji na temat takiego zainteresowania TikTokiem.



Bez względu na kupca, przeszkodą w transakcji może być fakt, że TikTok jest kontrolowany przez chińskie przedsiębiorstwo. Nie wiadomo, czy na transakcję swoje zgodę wyrazi administracja USA, choć z drugiej strony, przejęcie coraz bardziej istotnego kanału komunikacji internetowej od chińczyków powinno leżeć w jej interesie.



