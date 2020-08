Wtorek 4 sierpnia 2020 Architektura RDNA 3 ma wykorzystać chiplety

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:35 (3) Koniec lata i jesień tego roku będzie ciekawym okresem dla graczy. Nowe generacje swoich kart graficznych wypuszczą zarówno Nvidia (seria Ampere) jak i AMD. Druga z wymieniowych firm ma wprowadzić do oferty karty graficzne z architekturą RDNA 2, a najszybsze z nich będą oparte o duży układ graficzny o nazwie kodowej Navi 21, wytwarzany w litografii 7nm+. Od pewnego czasu wiemy już, że w przygotowaniu jest kolejna architektura RDNA trzeciej generacji, która ma pojawić się 2022 roku. Według spekulacji, karty graficzne z RDNA 3 wykorzystają budowę chipletową.



Oznacza to, że AMD zastosuje w kartach graficznych z RDNA 3 podobne rozwiązanie jak w przypadku procesorów Ryzen i EPYC, tworząc jeden mniejszy układ graficzny, który celem uzyskania bardziej wydajnych kart graficznych będzie łączony ze sobą w większej ilości - np. po 2, 3 czy 4 sztuki.



K O M E N T A R Z E

@news (autor: Promilus | data: 4/08/20 | godz.: 18:49 )

No to wypadałoby powiedzieć "nareszcie", kwestia jak ta pierwsza implementacja wyjdzie w praniu.



Ciekawe (autor: piwo1 | data: 4/08/20 | godz.: 19:26 )

Co zrobią z kontrolerem pamięci. Czyżby będzie osobny chiplet io ?



Jeśli im się uda i będzie dobrze działać... (autor: Kenjiro | data: 4/08/20 | godz.: 19:35 )

To będzie przełom, a nVidia będzie mieć problem.



Obawiam się tylko, że AMD nie da nam zakosztować radości, tylko wyrówna ceny w górę, tak jak to się stało z Ryzenami 3xxx.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.