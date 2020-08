Wtorek 11 sierpnia 2020 Test Core i9-10910. Wynik procesora dla Apple zaskakuje

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:31 W sieci pojawiła się pierwszy test stworzonego specjalnie dla Apple procesora Core i9-10910 – trafi on między innymi do nowych iMaców. Od strony technicznej opisywany model nie różni się zbytnio od dostępnego dla wszystkich Core i9-10900, oferując 10-rdzeni x86 Comet Lake z obsługą 20-wątków, dwukanałowy kontroler RAM DDR4-2933MHz, IGP UHD 630 (Gen11), oraz 20MB pamięci podręcznej. To, co go odróżnia, to wyższe TDP (95W vs 65W), oraz inny zegar, z jakim pracują poszczególne rdzenie. Model i9-10910 działa z częstotliwością 3,6/5.0GHz, podczas gdy w przypadku i9-10900 mamy do czynienia z 2,8GHz/5.2GHz. Biorąc to pod uwagę należałoby się spodziewać nieco gorszej wydajności pojedynczego wątku i znacznie lepszej wielowątkowej.



W końcu maksymalne TURBO dotyczy tylko jednego rdzenia, a z zegarem 3,6GHz pracując wszystkie. Tymczasem w GeekBenchu 5 model i9-10910 uzyskuje odpowiednio 1203/9659pkt. To oznacza, że pojedynczy wątek jest o 6,9% wydajniejszy od i9-10900, ale w testach wielordzeniowych układ dla Apple przegrywa z wersją dla Windowsów aż o 9,6%.



Aby zrozumieć dlaczego tak jest, trzeba przyjrzeć się temu, co tak naprawdę odróżnia Windowsa od macOS. Tym czymś jest brak należytego wsparcia dla Turbo Boost Max 3.0 i Thermal Velocity Boost, które najprawdopodobniej stoją za wygraną i9-10900 w trybie wielowątkowym. Wyższa wydajność pojedynczego rdzenia w i9-10910, to natomiast bez wątpienia zasługa znacznie wyższego TDP, które pozwala utrzymać się wyższemu zegarowi przez dłuższy czas, co w przypadku trwającego więcej czasu testu jednowątkowego działa na korzyść układu dla komputerów od Apple.









