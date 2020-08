Czwartek 13 sierpnia 2020 ZTE pokaże na początku przyszłego roku telefon z aparatem ukrytym pod ekranem

Autor: Wedelek | źródło: SlashGear | 05:15 ZTE A20 5G będzie prawdopodobnie pierwszym smartfonem na świecie z aparatem ukrytym za wyświetlaczem OLED. Chińczycy wykorzystają tu technologię ich rodzimego producenta ekranów Visionox, o nazwie InV see. Premiera opisywanego smartfona odbędzie się najprawdopodobniej na początku 2021 roku i na samym początku telefon będzie dostępny jedynie w Chinach. Dopiero później trafi on do USA, Europy i innych części świata. Można też założyć, że relatywnie szybko drogą ZTE pójdą Huawei i Xiaomi, które też są klientami Visionoxa, a jeśli technologia ta się przyjmie, to niebawem możemy być świadkami śmierci tzw. notcha oraz ekranów z dziurką na aparat.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.