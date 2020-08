Piątek 21 sierpnia 2020 7 prostych wskazówek jak pracować w domu

Autor: Redakcja | 16:32 (1) Wybuch COVID 19 sprawił, że więcej osób pracuje w domu niż kiedykolwiek. Zdalna praca stała się pełnoprawną alternatywą dla pracy biurowej, a nawet coraz częściej jedynym rozwiązaniem. Jeśli dopiero zaczynasz pracę zdalną, te wskazówki pomogą Ci poprawić efektywność oraz zadowolenie z pracy.



Każdy kto pracuje w domu, musi sobie odpowiedzieć na pytanie. Kiedy pracować, gdzie pracować, jak tworzyć granicę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Co z wyposażeniem biurowym, rozwojem kariery, możliwościami szkolenia, budowaniem relacji z kolegami. Praca zdalna, zwłaszcza jeśli pracujesz z domu, oznacza konieczność znalezienia odpowiedzi na te i jeszcze szereg innych problemów. Oto 7 wskazówek, jak prowadzić lepsze i bardziej produktywne życie w pracy zdalnej.







1. Wyznacz sobie harmonogram godzin pracy



Ustal sobie harmonogram pracy i staraj się go przestrzegać. Jasny podział na czas pracy i po pracy, pozwala na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Już sam fakt, że pracujesz w domu utrudnia ten podział. Jedną z zalet pracy zdalnej jest elastyczność i czasami trzeba przedłużyć dzień pracy, lub zacząć wcześniej, żeby dostosować się do strefy czasowej naszych partnerów biznesowych lub klientów. W takich przypadkach, upewnij się że zakończysz pracę wcześniej, lub pośpisz trochę dłużej następnego dnia.



2. Korzystaj z VPN



Korzystaj z VPN zawsze, gdy masz połączenie z siecią, nad którą nie masz kontroli. Obejmuje to wi-fi w przestrzeniach coworkingowych, kawiarniach, bibliotekach, lotniskach i hotelach. Najprostsze wyjaśnienie jak działa VPN to prywatne tunele między Twoim komputerem a serwerem zlokalizowanym w innym miejscu. Kiedy łączysz się z VPN, Twój komputer nawiązuje wszystkie połączenia przychodzące oraz wychodzące za pośrednictwem serwera, który jest własnością Twojego dostawcy VPN, jest przez niego utrzymywany i może znajdować się w dowolnym kraju. Niektóre organizacje mają własne sieci VPN, z których korzystają pracownicy zdalni, jeżeli chcą mieć dostęp do zasobów sieci firmowej. W takich przypadkach musisz korzystać z VPN również w domu. W każdym razie dobrym pomysłem jest wyrobienie sobie nawyku korzystania z VPN tak często jak to jest możliwe, ponieważ zawsze bezpieczniej jest mieć ją włączoną niż nie.



3. Ustal ze współmieszkańcami zasady



Ustal podstawowe zasady ze współmieszkańcami. W trakcie godzin pracy, mimo że przebywasz w domu to jednak nie możesz być obciążony obowiązkami domowymi. Jeśli masz dzieci, które wracają ze szkoły jak Ty pracujesz, to muszą wiedzieć co mogą robić, a czego im nie wolno w tym czasie. Przestrzeganie tych zasad będzie na pewno ułatwione, gdy Twoje godziny pracy będą jasno określone.



4. Nie zapominaj o przerwach



Podobnie jak w biurze, tak i w przypadku pracy w domu zaplanuj sobie przerwy w pracy. Daj sobie w ciągu dnia odpowiednią ilość czasu na odejście od komputera i telefonu. Dwie krótkie 15-minutowe przerwy w ciągu dnia, oraz przerwa na lunch powinny być standardem. Jeżeli dodatkowo w trakcie tych przerw znajdziesz czas na wyjście z domu na spacer lub krótki jogging, to z pewnością poprawi to Twoją produktywność.



5. Zaplanuj dedykowaną przestrzeń do pracy



Dedykowane biuro i komputer do wyłącznego użytku służbowego to rozwiązanie idealne. Ale praktycznie rzadko możliwe w warunkach domowych. Zamiast tego przeznacz biurko oraz niektóre urządzenia peryferyjne tylko do użytku służbowego. Jeżeli jesteś podłączony do zewnętrznej klawiatury i drugiego monitora, to znak, że jesteś w pracy. A kiedy masz go na kolanach, to czas osobisty. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie na komputerze dodatkowego konta użytkownika tylko do pracy. W ten sposób, nie będzie dostępu do Twoich zasobów służbowych, jeżeli będziesz w trybie „po pracy” i pozostali domownicy nie skasują Ci niczego przez przypadek, jeżeli zostawisz laptop na chwile bez opieki.



6. Więcej monitorów to wygodniejsza praca



Więcej monitorów oznacza większą produktywność i wygodę. Możesz pracować z wieloma aplikacjami, a dodatkowo mieć oko na email. Ale już drugi ekran sprawi znaczne zwiększenie komfortu pracy, a do tego takie rozwiązanie nie wymaga niczego, oprócz zakupu dodatkowego monitora. Praktycznie każdy laptop czy desktop posiada wbudowana funkcję drugiego monitora.

Możesz na przykład pisać tekst na jednym monitorze, a jednocześnie korzystać ze źródeł na drugim monitorze. Jeszcze większe korzyści z drugiego monitora zauważysz przy edytowaniu filmów czy pracy nad prezentacjami.



7. Wygodny fotel to podstawa



Ergonomia to podstawa. Praca na kanapie oznacza dodatkowe obciążenie pleców i szyi, a dodatkowo może sprawić że poczujesz senność. Z kolei siedzenie przez osiem godzin na twardym krześle kuchennym może stanowić torturę i nie skłania do twórczej pracy. Jednak nie oznacza to konieczności kupowania specjalnych foteli gamingowych przeznaczonych do wielogodzinnych zmagań na ekranie. Warto natomiast wpoić sobie kilka zasad: monitor powinien być na wysokości oczu, a biurko na wyciągnięcie ręki. Wyściełany fotel z regulowaną wysokością i regulowanymi podłokietnikami doskonale się sprawdzi i nie powinien zrujnować budżetu domowego.



Powyższe wskazówki pozwolą Ci lepiej zorganizować sobie zdalną pracę. Ale najważniejsze jest, aby nie poddawać się rutynie i nieustannie poszukiwać inspiracji. Nawet drobne zmiany, mogą w znaczący sposób wpłynąć na Twoja wydajność i zadowolenie z pracy.



K O M E N T A R Z E

hmm (autor: faf | data: 21/08/20 | godz.: 18:32 )

jak ktoś jest kierowcą autobusu albo kelnerem to też pomocne będą rady ? jak autobus będzie można prowadzic przez VPN - to kierowca będzie już zbędny :P



rychło w czas te rady - kto się miał przestawić ten się dawno przestawił



ciekawe że jak wcześniej to na home office trzeba było szefa powiadomić, mieć argumenty że w uj roboty samodzielnej , i tylko max 2 razy w miesiącu

teraz jak 3 miesiące ponad siedzieli zdalnie to ok. teraz u mnie są zmiany 50% przez 2 tyg - i to raczej dla chętnych bo można powiedzieć że nie bo nie. i na razie tak będzie utrzymane do końca listopada.



wybitnie mnie pasuje z domu robić. jakoś więcej zrobie niż w rozgardiaszu biurowym - coś ktoś chce , przyjdzie po coś

ba zdarzało mi sie mieć spotkania online leżąc ....w wannie











D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.