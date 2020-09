Giełdy kryptowalutowe służą do obrotu kryptowalutami. Za ich pośrednictwem inwestorzy prywatni mogą kupować i sprzedawać wirtualne monety czy tokeny. Giełdy kryptowalutowe zapewniają też dostęp do szeregu informacji o kryptowalutach i rynku. Aby jednak korzystać z nich bezpiecznie, warto zgłębić podstawowe informacje na ich temat.



Czym jest giełda kryptowalut?

Za pośrednictwem giełdy kryptowalut (kryptogiełdy) użytkownicy przeprowadzają transakcje kupna-sprzedaży różnych kryptowalut, np. Bitcoina czy Ethereum. Z tego względu giełdy kryptowalut uznaje się za pośrednika w technologii blockchain i jednocześnie część ekosystemu kryptowalutowego. Od strony teoretycznej giełda kryptowalut działa analogicznie jak giełda papierów wartościowych – umożliwia handel aktywami posiadanymi w portfelu inwestycyjnym. Z kolei od strony technicznej jest to serwis internetowy – wszystkie transakcje odbywają się na odległość.

Mimo że wszystkie kryptogiełdy umożliwiają handel kryptowalutami, to różnią się one między sobą pod wieloma względami. Niektóre ograniczają oferowane kryptowaluty do Bitcoina, inne zaś umożliwiają transakcje pełną paletą kryptowalut. Wciąż popularniejsze są giełdy scentralizowane (zarządzane przez jeden podmiot) niż zdecentralizowane. Serwisy te oferują też różne warunki finansowe, na jakich odbywają się transakcje. Wszystko to powoduje, że początkujący traderzy muszą z rozwagą wybrać giełdę, za pośrednictwem której nabędą pierwsze kryptowaluty.

Jak działa giełda kryptowalut?

Po stworzeniu swojego konta na giełdzie kryptowalut (co często wiąże się z weryfikacją danych) użytkownik może za środki w różnych walutach (np. PLN, USD czy EUR) nabyć np. Bitcoiny. Możliwa jest też sprzedaż lub wymiana posiadanej kryptowaluty na inną kryptowalutę (np. BTC na LTC czy BTC na ETH). Giełdy kryptowalut nie pełnią jednak wyłącznie roli pośrednika w handlu. Konkurencja wymusza ich rozbudowę, a to z kolei powoduje, że często użytkownicy:



W jednym miejscu otrzymują informacje o aktualnym kursie i wolumenie. To sprawia, że nie muszą szukać tych danych w zewnętrznych serwisach – oszczędzają w ten sposób czas.



Mogą rozwijać swoją wiedzę na temat kryptowalut. Część giełd kryptowalutowych udostępnia użytkownikom materiały edukacyjne. Poradniki przeznaczone są zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów.



Mogą liczyć na sprawną komunikację oraz natychmiastową pomoc. Wiele giełd oferuje wsparcie (support), które działa przez 24 h na dobę.



W przypadku scentralizowanych giełd kryptowalutowych użytkownicy mogą nabywać kryptowaluty od siebie nawzajem lub bezpośrednio od giełdy. Drugie rozwiązanie jest wygodniejsze, choć wiąże się z wyższą prowizją, co może zniechęcić tych traderów, którzy chcą zarabiać na zmianach kursu kryptowalut.

Jak wybrać bezpieczną giełdę kryptowalut?

Aktualnie użytkownicy mają do wyboru wiele giełd kryptowalut – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Do popularniejszych giełd, na których codziennie przeprowadzane są miliony transakcji, należą m.in.: Binance, Bitbay i BitFlyer. Więcej o wymienionych giełdach można przeczytać w serwisie poświęconym kryptowalutom: gielda-kryptowaluty.pl. Czym różnią się polskie giełdy od zagranicznych serwisów? Główną różnicą jest płynność – zagraniczne giełdy mają więcej uczestników, a to z kolei przekłada się na możliwość zakupu kryptowalut po atrakcyjnej cenie.

Jak można się upewnić, że dana giełda kryptowalut jest bezpieczna? Użytkownicy powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na zabezpieczenia stosowane przy logowaniu się na konto. Standardem powinna być dwustopniowa weryfikacja (2FA). Wskazane jest też, aby giełda wysyłała ostrzeżenie (na wskazany przy rejestracji adres e-mail lub numer telefonu) o próbie logowania z adresu IP innego niż poprzednio.

Wszystkie wiodące giełdy kryptowalut przykładają szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa, ale nie oznacza to, że użytkownicy powinni przechowywać zakupione kryptowaluty właśnie na giełdzie. Mimo najlepszych zabezpieczeń giełdy są narażone na ataki hakerskie, a to z kolei powoduje, że inwestorzy powinni rozważyć posiadanie portfela kryptowalutowego. W przypadku przechowywania kryptowalut na giełdzie, warto się upewnić, że serwis stosuje tzw. zimne portfele – zasoby są zdeponowane w portfelach odłączonych od internetu.

Na co jeszcze zwrócić uwagę, wybierając giełdę kryptowalut?

Kwestia bezpieczeństwa jest kluczowa przy wyborze giełdy kryptowalut. Uwagę warto jednak zwrócić też na inne czynniki, które mogą wpłynąć na konkurencyjność danej giełdy. Należą do nich przede wszystkim:



Możliwość nabywania kryptowalut za pomocą tradycyjnych pieniędzy. Inaczej mówiąc, użytkownicy nie muszą handlować wyłącznie już posiadanymi w swoim portfelu inwestycyjnym kryptowalutami.



Wysokość prowizji. Jest ona szczególnie istotna w przypadku osób, które nabywają kryptowaluty, aby zarabiać na transakcjach. Wysokość prowizji nie będzie miała większego znaczenia w przypadku okazjonalnego zakupu kryptowalut.



Dostępność aplikacji mobilnej. Mimo popularności giełd kryptowalutowych, wciąż nie wszystkie z nich oferują swoim użytkownikom możliwość przeprowadzania transakcji za pośrednictwem aplikacji mobilnej.



Znaczenie ma też możliwość skorzystania z supportu. W przypadku giełd zagranicznych pracownicy tego działu najczęściej posługują się językiem angielskim. Warto zwrócić przy tym uwagę na to, czy support działa przez całą dobę.

Wreszcie istotne są opinie o giełdzie kryptowalut. Sprawdzając reputację giełd, można wyeliminować te serwisy, na które użytkownicy najczęściej się skarżą. Szczególnie alarmujące powinny być wpisy dotyczące blokowania wypłat środków.