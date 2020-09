Czy warto kupować komputery poleasingowe?

Mimo masowej produkcji i coraz lepszej dostępności, sprzęt komputerowy nadal bywa znacznym wydatkiem w budżecie domowym lub firmowym. Co więcej, nie zawsze najnowszy model i nowinki technologiczne są potrzebne i uzasadnione. Czasami warto zdecydować się na kilkuletnie komputery poleasingowe. Jest to sprzęt, który wcześniej użytkowany był w ramach leasingu. Większość osób korzystających z takiej możliwości podpisuje umowy na krótki, dwu- lub trzyletni okres, w związku z czym korzystanie z takiej opcji daje szansę na uzyskanie w atrakcyjnej cenie stosunkowo nowego sprzętu. Co warto wiedzieć na temat tej możliwości?



Komputery poleasingowe wybierane są przez firmy zgodnie z wymogami "klasy biznes", co oznacza naprawdę dobrą jakość.

Gdzie wyszukiwać komputery poleasingowe?

Wiele firm ma w swojej ofercie komputery poleasingowe przeznaczone na sprzedaż. Szukać ich można stacjonarnie, poprzez witryny firmowe dystrybutorów, w sklepach internetowych, ogłoszeniach czy popularnych serwisach aukcyjnych. Odróżniają się od propozycji osób prywatnych wystawiających swój wystawowy sprzęt.

Dla kogo są komputery poleasingowe?

W tym zakresie właściwie nie ma ograniczeń. Komputery poleasingowe są dobrym wyborem dla każdego, kto szuka stosunkowo wydajnego sprzętu w atrakcyjnej cenie, a niekoniecznie zależy mu na zaopatrzeniu się w model z bieżącego roku. Ze względu na to, że komputer był używany, przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto zorientować się w jego konfiguracji i parametrach oraz żywotności poszczególnych podzespołów. Jeśli ma to być laptop, istotną kwestią wydaje się bateria, którą - być może - trzeba będzie wymienić. Sprawia to, że komputery poleasingowe polecane są raczej osobom, które znają się na kwestiach informatycznych. Jeśli jest inaczej, warto poprosić o pomoc kogoś, kto będzie w stanie stwierdzić na ile wgniecenie na obudowie czy rysa na ekranie jest niewiele znaczącym defektem, a na ile usterką wskazującą na rychłą awarię.

Na co zwracać uwagę?

Kupno używanego sprzętu, a komputery poleasingowe nie są w tym zakresie wyjątkiem, wiąże się z pewnym ryzykiem. Może wynikać ono albo z nieprawidłowego stylu użytkowania sprzętu, albo z naturalnego zużywania się podzespołów, albo też kiepskiej konfiguracji. Przy wyborze uwagę trzeba zwracać na takie aspekty jak dokładną specyfikację oraz system operacyjny. Czasami sprzęt sprowadzany jest z zagranicy. Warto zwrócić również uwagę, czy komputer jest jeszcze na gwarancji.



