Czwartek 12 listopada 2020 Cinebench R23 już dostępny

Autor: Zbyszek | źródło: Maxon | 05:46 Firma Maxon, producent popularnych testów procesorów polegających na renderowaniu grafiki trójwymiarowej, poinformowała o dostępności najnowszej wersji benchmarka Cinebench - Cinebench R23. Nowy Cinebench wprowadza obsługę najnowszych instrukcji obsługiwanych przez ostatnio debiutujące oraz nadchodzące procesory. Co więcej, jest także zgody z procesorem Apple M1, co oznacza, że będzie umożliwiał bezpośrednie porównanie wydajności autorskiego procesora Apple do konstrukcji od Intela i AMD.



Do uruchomienia Cinebench R23 wymagany jest system Windows 10 lub macOS 10.13.6 (lub wyższy) w 64-bitowej wersji, co najmniej 4 GB pamięci RAM oraz procesor obsługujący co najmniej instrukcje SSE3. Na procesorach bez obsługi SSE3 benchmark nie uruchomi się.



Cinebench R23 można pobrać bezpośrednio ze strony Maxon







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.