Czwartek 12 listopada 2020 Premiera procesorów AMD Ryzen Embedded V2000

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 05:34 AMD oficjalnie wprowadza do swojej oferty nową serię procesorów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych oraz systemów wbudowanych: Jest to seria Ryzen Embedded V2000, oparta o architekturę ZEN2 i 7nm proces litograficzny. Procesory te są dedykowane do stosowania takich branżach, jak systemy obrazowania medycznego, elektronika przemysłowa, automaty do gier czy urządzenia typu „thin client”. W porównaniu do swoich poprzedników, czyli serii Ryzen Embedded V100 (ZEN1, 14nm), nowe procesory oferują do 30 procent wyższą wydajność CPU i do 40 procent wyższą wydajność GPU.



W skład serii Ryzen Embedded V2000 wchodzą łącznie 4 modele procesorów, wyposażone w 6 rdzeni x86 lub 8 rdzeni x86 - dwa z nich mają wskaźnik TDP konfigurowalny w zakresie 10-25W, a dwa kolejne procesory są oferują wyższą bazową częstotliwość taktowania i mają wskaźnik TDP konfogurowalny w zakresie 35-54W.



Nowe procesory są już dostępne w ofercie urządzeń przemysłowych takich producentów jak m.in. Advantech, ASRock Industrial, iBase i Sapphire.







