Czwartek 12 listopada 2020 AMD: ZEN 4 i RDNA 3 przyniosą duży wzrost wydajności i wydajności na wat

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:58 (16) Za nami premiera procesorów Ryzen 5000 opartych o architekturę ZEN3, a juz za tydzień dołączą do nich najnowsze Radeony RX 6000 z architekturą RDNA2. Obie serie produktów przynoszą spory wzrost wydajnosci względem swoich poprzedników, i to pomimo wykonania w tym samym 7nm procesie litograficznym. Wiceprezez AMD, Rick Bergman, w wywiadzie udzielonym w amerykańskim magazynie The Street wypowiedział się o kolejnych przygotowanych architekturach, czyli ZEN 4 i RDNA 3. Jak stwierdził, dzięki wykorzystaniu 5nm litografii przyniosą one bardzo duży wzrost wydajności na wat.



To jednak nie wszystko - dodał, że inżynierowie AMD cały czas opracowują szereg innowacji, które zostaną zawarte w nowych architekturach w celu poprawy ich wydajności (np. wskaźnika IPC), a 5nm proces litograficzny tylko zwiększa możłiwości zastosowania takich zmian. W tym przypadku AMD ma być mniej ograniczone w zastosowanu kolejnych innowacji, niż w architekturach ZEN3 i RDNA2, podczas projektowania których musiano szczególnie uwzględnic budżet energetyczny.



Odnosząc się do architektury ZEN4 Rick Bergman dodał, że inżynierownie przygotowali dla niej podobną liczbę usprawnień jak dla architektury ZEN3, i mają one dotyczyć niemal każdego elementu rdzenia, od pamięci podręcznych, przez przewidywanie gałęzi, po liczbę potoków wykonawczych. Pochwalił też rozwiązanie Infinity Cache zastosowane w architekturze RDNA 2, dodając że ma ono duży wypływ na jej końcową wydajność.



Pozatym Rick Bergman zapowiedział, że obecnie najnowsza architektura ZEN 3 niebawem trafi do procesorów Ryzen Threadripper. Natomiast z kontekstu rozmowy może wynikać, że pierwsze procesory z ZEN 4 i pierwsze karty grafizcne z RDNA 3 pojawia się na początku 2022 roku - ale warto tu podkreślić, że nie było to oficjalne stwierdzenie wiceprezesa AMD.



OK więc (autor: Mario2k | data: 12/11/20 | godz.: 10:40 )

Nie kupujemy ZEN3 czekamy na ZEN4 :)



@1. (autor: Mariosti | data: 12/11/20 | godz.: 13:14 )

Wstępne przewidywanie 1,5 roku do następcy, a niewykluczone że po drodze będzie refresh i jednak bardziej 2 lata do następcy, także to nie jest przykład sytuacji w której warto czekać, bo 2 lata to często może być np całe życie komputera.



@02 (autor: ligand17 | data: 12/11/20 | godz.: 13:23 )

Gdzie Ty widziałeś komputery o czasie życia 2 lata? Chyba tylko u psuedopr0gamerów, którzy gonią za każdą nowinką i co chwila kupują nowy sprzęt...



Zen 1..2..3..4 (autor: Apollo129 | data: 12/11/20 | godz.: 13:47 )

W objegu są 1 i 2... trzy to jakaś bajka dla bogatych dzieci...ktoś coś słyszał, ale nikt tego na zywo nie widzial... o 4 powiem.. to jakaś żenada:) z tym teraz wylatywać:) i tak jest uj ludzi wk@#$@#$ych na to co się dzieje z dostępnością czegokolwiek.....



@ligand17 (autor: Hitman | data: 12/11/20 | godz.: 14:36 )

poczytaj o atomach ;))



@3 w firmach, domu (autor: KamieniKupa | data: 12/11/20 | godz.: 14:37 )

Przeciętnie w pracy, co 2-3 wymienia się komputer. Koszt ~2000 euro/dolarów to na taki okres czasu to nie jest dużo.



@6. (autor: Mariosti | data: 12/11/20 | godz.: 15:30 )

No tak właśnie jest, z drugiej strony potem z radością w Polsce kupią ludzie takiego poleasingowca i mają "nowy" komputer, także nie wątpię że stricte tak komputer może służyć i 10 lat, ale zwykle raczej nie więcej niż 3 lata pierwszemu właścicielowi (to miałem na myśli).



Oczywiście są osoby które kupują nowy komputer raz na 5-8 lat, ale jest to raczej mniejszość w porównaniu do osób kupujących albo regularnie nowe, albo regularnie używki.



@1. (autor: Saturn64 | data: 12/11/20 | godz.: 15:40 )

Możesz czekać tak do śmierci i żadnego komputera nie kupisz.



w firmach (autor: Shark20 | data: 12/11/20 | godz.: 16:42 )

zależy jakich - nie spotkałem firmy która wymienia PC co 2-3 lata. U mnie w dużej i majętnej formie okres amortyzacji to 5 lat i wymienia się co 5. A co 2-3 lata to telefony.



A a wielu mniejszych firmach o gorszej kondycji finansowej to wymienia się komputer dopiero jak padnie. Można w takich firmach spotkać jeszcze Core 2 Duo.



@9. (autor: ekspert_IT | data: 12/11/20 | godz.: 19:27 )

Zmiana sprzętu to tylko gdy stary się zepsuje albo dla nowego pracownika jeśli IT nie ma czegoś na chodzie po pracownikach, którzy zmienili miejsce zatrudnienia po 3+ latach... Jeśli ktoś pracuje w jednej firmie 10 lat to pewnie będzie miał cały czas ten sam sprzęt -to doświadczenie z 6 korporacji międzynarodowych w których pracowałem...



@9. (autor: Mariosti | data: 12/11/20 | godz.: 20:16 )

Ja w dużej firmie pracuję z oddziałami na całym świecie i ponieważ są poważne programy oszczędnościowe aktywne to laptopy brane są z 3 latami gwarancji i wymieniane są co 4 lata. Parę lat temu jak wiodło się firmie lepiej to laptopy były wymieniane jak kończyła im się gwarancja, czyli zwykle po 3-3,5 roku.



Telefony wciąż co 2 lata max.







Wystarczy, że deweloperzy wydadzą porządny tytuł a takie CDProjekt (autor: Mario1978 | data: 12/11/20 | godz.: 22:20 )

mogło by to zrobić w końcu zrobi.Cyberpunk 2077 jest tworzony na starą generację ale ich nowa grach, o której pewnie głośno będzie już w 2021 roku już będzie w pełni korzystała z nowinek technologicznych nowych układów.Niestety nie da się osiągnąć złotego środka między starym API a nowym bardziej efektywnym często nazywanym Nisko poziomowym dlatego taki tytuł będzie niesamowity.

Pokaże lepszą przyszłość i zacofanie w obecnym sposobie programowania.



#12 (autor: Qjanusz | data: 12/11/20 | godz.: 23:14 )

w 2021 nie będzie nowej gry, tylko zapewne dedykowane wersje na PS5 i Series X, może online.



Swoją drogą, od korzystania z nowinek technologicznych nowych układów są wszelakie benchmarki, a nie gry mające zarabiać i tym samym mieć jak największy zasięg hardware.



cóż (autor: ghs | data: 13/11/20 | godz.: 08:20 )

klienci w desktop, na ogół, mają wywalone na perf/wat. liczy się tylko perf/$ a tu zen3 to ułom I sortu



ghs (autor: Markizy | data: 13/11/20 | godz.: 18:00 )

nie prawda, użytkownicy desktopów też patrzą na perf/w, jak by tak nie było to by duża cześć osób nie wybrała np 1060 zamiast 580 czy gtx1070 a zamiast vega56. Faktem jest że ci co kupują półkę entuzjastów to mają na to wywalone ale większość sprawdza opłacalność.



@05,06 (autor: ligand17 | data: 13/11/20 | godz.: 18:45 )

nie wiem, w jakich firmach/domach kupuje się nowy komputer co 3lata. Chyba w takich, gdzie kupuje się budżetowce, które po 3 latach fizycznie są zniszczone i do niczego się nie nadają i wymienia się je na kolejne najtańsze budżetowce...

W firmach (gdzie jest dedykowany dział IT) i w domach, gdzie mieszkają rozsądni ludzie, kupuje się sprzęt na min. 4-5 lat. U mnie w firmie laptopy wymienia się co 5 lat, jak nie żadziej. Nawet telefony służbowe są kupowane raz na 5 lat. Jak komuś się zniszczy wcześniej to dostaje coś z zapasów magazynowych albo starszych modeli i nie ma problemów...

A odnośnie Atomów - nawet te starsze po doładowaniu RAMu na max i sparowaniu z SSD działają sprawnie pod Win7 (nowsze pod Win10) i nie ma specjalnie sensu wymiany na nowsze. Do niezbyt wymagających zastosowań wystarczą w zupełności.



