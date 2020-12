Czwartek 10 grudnia 2020 Nvidia szykuje GeForce RTX 3080 z 12 GB pamięci ?

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 12:55 Według najnowszych doniesień, GeForce RTX 3080 Ti nie jest jedyną z przygotowywanych obecnie przez Nvidia kartą graficzną z wysokiej półki. Przypomnijmy, że model ten ma otrzymać 20 GB pamięci GDDR6X oraz układ GA102 z 9984 lub 10496 rdzeniami CUDA, a pod względem wydajności zajmie pozycję dokładnie pomiędzy GeForce RTX 3080 i RTX 3090, w cenie prawdopodobnie 999 USD. Tymczasem najnowsze przecieki wskazują, że Nvidia przygotowuje zwykłą wersję GeForce RTX 3080 ale z pamięcią o pojemności 11GB lub 12GB. Wszystko dlatego że 10 GB stosowane w modelu wprowadzonym niedawno na rynek okazuje się niewystarczające dla niektórych gier, np. Microsoft Flyight Symulator.



Ze źródeł VideoCardz wynika, że Nvidia ma rozważać drugą wersję GeForce RTX 3080, która otrzyma taką samą liczbę 8704 rdzeni CUDA, ale inny interfejs pamięci. W pierwszym rozważanym wariancie producent ma pozostawić pamięci GDDR6X 19 Gbps dokładając jedną kostkę, co sumarycznie da pojemność 11 GB i o 10% większą przepustowość pamięci.



W drugim wariancie zamiast 10 GB pamięci GDDR6X 19Gbps z 320-bitową magistralą, zastosowane ma zostać 12GB pamięci GDDR6 16Gbps z 384-bitową magistralą. Przepustowość pamięci w obu wariantach jest do siebie bardzo zbliżona, ale nowy wariant GeForce RTX 3080 zyskałby dzięki temu dodatkowe 2GB pamięci.



Obie wersje GeForce RTX 3080 - dotychczasowy z 10GB pamięci i nowy z 11GB lub 12GB pamięci mają istnieć na rynku równolegle przez jakiś czas, prawdopodobnie w zbliżonych do siebie cenach.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.