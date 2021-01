Poniedziałek 4 stycznia 2021 Specyfikacja laptopowej wersji GeForce RTX 3080

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:42 Po debiucie kart graficznych dla komputerów stacjonarnych, Nvidia szykuje także karty z serii Ampere dla laptopów. Według dostępnych informacji w ofercie pojawią się 3 modele - GeForce RTX 3060 z układem GA106 (3072 rdzeni CUDA, 6GB pamięci GDDR6 z magistralą 192-bitów), GeForce RTX 3070 (GA104, 5120 rdzeni CUDA, 8GB pamięci GDDR5 z 256-bitową magistralą) oraz GeForce RTX 3080. Ten ostatni będzie dysponował chipem GA104 w pełnej wersji z 6144 rdzeniami CUDA, oraz 16 GB pamięci GDDR6 z 256-bitową magistralą.



Specyfikacja mobilnego GeForce RTX 3080 będzie więc bardzo zbliżona do GeForce RTX 3070 dla komputerów stacjonarnych - obie karty wykorzystają ten sam układ graficzny z podobną liczbą rdzeni CUDA.



Rzecz jasna w wersji dla laptopów taktowanie tego GPU będzie nieco niższe - do około 1700 MHz w wersji Max-P (TDP konfigurowalne w zakresie 115-150W), i do około 1500 MHz w wersji Max-Q z TDP wynoszącym 80-90W.



Wydajność laptopowego GeForce RTX 3080 sprawdzono w benchmarku OpenCL, gdzie karta uzyskała wynik porównywalny do desktopowego GeForce RTX 2080 Ti,







