Ryzen 7 5800U z TDP 15W z wysoką wydajnością jednowątkową

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:18 Do sieci trafiły wyniki testu CPU-Z nowego nadchodzącego mobilnego procesora AMD Ryzen 7 5800U z serii APU Cezanne. Jest to 8 rdzeniowy i 16 wątkowy procesor oparty o najnowszą architekturę ZEN3. Chip ma wskaźnik TDP 15W, posiada 16 MB pamięci podręcznej L3 i jest taktowany zegarem Turbo do 4,45 GHz. To pozwoliło mu uzyskać w jednowątkowym teście CPU-Z wynik 592 punktów, czyli wyższy od tego jaki uzyskują aktualne desktopowe procesory Intela z serii Comet Lake-S, np. Core i7-10700K (558 punktów).



W porównaniu do poprzednika, czyli procesora Ryzen 7 4800U, wynik uzyskany przez Ryzen 7 5800U jest wyższy o 14 procent, i jednocześnie o 9 procent niższy niż wynik desktopowego procesora Ryzen 7 5800X z TDP 105W.







