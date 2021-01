Poniedziałek 11 stycznia 2021 AMD szykuje nowe wersje Ryzenów dla producentów OEM

Autor: Wedelek | 05:59 (5) Znany fanom nowych technologii użytkownik Twittera o pseudonimie @momo_us opublikował niedawno wpis dotyczący dwóch nowych procesorów, jakie niebawem trafią do oferty firmy AMD. Są to modele Ryzen 9 5900 oraz Ryzen 7 5800. Ich specyfikacja techniczna jest niemal identyczna jak procesorów z X w nazwie za wyjątkiem dużo niższego TDP i co za tym idzie również zegara. Oba procesory mają TDP na poziomie 65W, a więc jest ono niższe aż o 40W w stosunku do wersji tradycyjnej. Układ o symbolu 5900 dysponuje dwunastoma rdzeniami x86 Zen 3 z obsługą dwudziestu czterech wątków oraz 70MB pamięci podręcznej (12x512KB L2 i 64MB współdzielonej L3).



Wersja 5800 to z kolei 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor z 36MB pamięci cache (8x512KB + 32MB L3). Zegar Turbo w przypadku opisywanych CPU wynosi odpowiednio 4,7GHz i 4,6GHz, a taktowanie bazowe to najprawdopodobniej 3,0GHz i 3,4GHz.



Wersje bez Xa w nazwie będą najprawdopodobniej dedykowane jedynie producentom klasy OEM i nie będzie można ich nabyć w sklepie. Wcześniejsze informacje na ten temat sugerowały co innego.



wcześniejsze informacje (autor: DrLamok | data: 11/01/21 | godz.: 08:44 )

sugerowały dokładnie to samo... że to są procki OEM...



Nie będzie można kupić... (autor: Kenjiro | data: 11/01/21 | godz.: 10:36 )

Chyba, że jednak się pojawią tu i ówdzie ;-)



Ciekawe, czy Ryzen 5 5600 pojawi się normalnie na rynku (autor: Soulburner | data: 11/01/21 | godz.: 14:52 )

Model 3600 był chyba jednym z najbardziej popularnych i nie najgorzej wycenionych procków (przynajmniej kiedy był jeszcze świeży, bo obecnie tańsze są niektóre intele ;)). 5600 w podobnej cenie byłby przeze mnie brany pod uwagę.



@3. (autor: pwil2 | data: 11/01/21 | godz.: 15:50 )

Oczywiście będą, jednak z racji ogromnego zapotrzebowania na chiplety, dopiero w dalszej kolejności. Wpierw wyjdą EPYC3 i do nich potrzeba będzie pełnych chipletów 8c, więc będzie też sporo 6c do wykorzystania.



AMD ma jeszcze moce produkcyjne 12nm w GF i musi coś tam produkować, a przesuwając 5600 w miejsce 3600, ten ostatni musiałby też zejść niżej i nie będzie miejsca dla 2600.



pwil2 (autor: Markizy | data: 11/01/21 | godz.: 17:48 )

w 12/14nm GF mogą produkować polarisy których obecnie brakuje na rynku. Ryzeny 3500u/3700u których też brakuje na rynku. A w przyszłości powinni zrobić w tym procesie małe GPU tak 256SP/64bit z RDNA2 po to by mieć budżetową grafikę która powinna wypchnąć z rynków niedobitki VLIW oraz budżetowe GNC. Ułatwiło bo im sprawę wsparcia i dało możliwość dodania do procesorów 12 i 16 rdzeniowych oraz TR grafiki za mała dopłatą.



