Prezes AMD: zapotrzebowanie na PlayStation 5 i Xbox X przerosło prognozy

Autor: Zbyszek | źródło: VentureBeat | 06:22 (2) Prezes AMD, Lisa Su, udzieliła wywiadu dla magazynu VentureBeat. Główym jego tematem były mobilne procesory Ryzen serii 5000 oraz premiera konsol najnowszej generacji - czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. Jak wiadomo nowe konsole nie są dostępne w sklepach w dużych ilościach, ale sytuacja z ich dostępnością nie jest jednak aż tak zła jak w przypadku kart graficznych. Prezes AMD zapytana o tą kwestię stwierdziła, że jest to efekt dużego zapotrzebowania na nowe konsole, które jest większe niż się spodziewano, a także przerosło prognozy.



Jak dodała "Jeśli chodzi o to, czego się nauczyliśmy przez te premiery, to tego, że istnieje większe zapotrzebowanie, niż myśleliśmy, i staramy się poprawić wydajność produkcji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z premier konsol oraz z partnerstwa zarówno z Sony, jak i Microsoftem. Mają nieco inne strategie, ale bardzo dobrze współpracowaliśmy z nimi obiema."



Trochę deprymująca wiadomość ponieważ wypowiedziała je pani Lisa Su. (autor: Mario1978 | data: 21/01/21 | godz.: 10:07 )

Są tu dwa wyjścia z czego od razu jedno odpada ponieważ jest niemożliwe by ta pani nie przewidziała takiego zapotrzebowania więc słowa te padły tylko i wyłącznie na potrzeby tego wywiadu.

Jest to przykre o tyle, że 2/3 produkcji w litografii 7nm DUV+ idzie na układy do konsol nowej generacji Xbox SX i PS5.Sony w tym przypadku najwięcej zyskuje bo przy 120 tysiącach wafli krzemowych aż 80tysięcy przypadło Sony a Microsoft reszta czyli 40tysięcy wafli.



XBOX ONE X (autor: bajbusek | data: 21/01/21 | godz.: 10:50 )

to nie jest konsola nowej generacji ....



