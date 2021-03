Piątek 12 marca 2021 "Niełamalny" procesor Morpheus skutecznie opiera się atakom hakerów

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:29 DARPA pochwaliła się, że ich procesor o kodowej nazwie Morpheus już od ponad 3 miesięcy z sukcesem opiera się atakom ze strony hakerów próbujących przełamać jego zabezpieczenia. Ci atakują go na różne sposoby licząc na wysoką nagrodę finansową oferowaną za znalezienie sposobu na obejście zaimplementowanego systemu szyfrującego. Wyzwanie może podjąć każdy kto czuje się na siłach, a ogólna zasada działania Morpheusa jest powszechnie znana. To jednak w żaden sposób nie pomaga, bo opisywany chip posiada bardzo skomplikowany układ szyfrujący opierający się o mechanizm losujący spośród kilku zaimplementowanych funkcji semantycznych wykorzystywanych do szyfrowania danych.



Z ich pomocą generowane są odpowiednie klucze szyfrujące/deszyfrujące, a co pewien czas losowana jest nowa funkcja, co kompletnie zmienia sposób zakodowanych danych. Dodatkowo system ma zaimplementowany algorytm wykrywania ataków, który odpowiada za zwiększenie częstotliwości losowania po wykryciu próby nieautoryzowanego dostępu do informacji. Dzięki takiemu podejściu hakerzy muszą walczyć nie tylko z algorytmem ale i z czasem.



Za stworzeniem podwalin pod Morpheusa stoi zespół naukowców kierowanych przez Todda Austina – profesora kolegiackiego wydziału Informatyki i inżynierii uniwersytetu S. Jacka Hu. W wywiadzie udzielonym dla U-M Blog porównał on próbę złamania zabezpieczeń Morpheusa do układania kostki Rubika, której układ zmienia się co mrugnięcie oka. Jego zdaniem Morpheus jest w chwili obecnej nie do złamania, a podejmowane próby tylko tego dowodzą.







