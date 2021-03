Piątek 26 marca 2021 Marcowa wyprzedaż: Windows 10 Pro za $12, a Office 2019 Pro za $40

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany (reklama) | 18:01 Wraz z nastaniem pandemii ceny podzespołów komputerowych poszybowały w górę, a niektórych z nich w ogóle nie da się kupić w rozsądnych pieniądzach. Przez to zakup nowego PCta to dziś większy wydatek niż jeszcze dwa/trzy lata temu. Biorąc to wszystko pod uwagę fajnie byłoby móc zaoszczędzić na czymś. Na przykład na zakupie oprogramowania. A to na stronie producenta potrafi niestety kosztować dużo więcej niż u niezależnych pośredników. Dlatego też warto najpierw dokonać rekonesansu i sprawdzić gdzie możemy kupić najtaniej. Jednym z takich tanich sklepów jest Whokeys, który oferuje najpopularniejsze aplikacje w bardzo przystępnych cenach. Dotyczy to przede wszystkim aplikacji firmy Microsoft, co do których można zastosować aż dwie promocje – standardową, nakładaną „na dzień-dobry” jak i dodatkową - po wpisaniu kodu TW25.



Wspomniany kod podajemy na etapie finalizacji zamówienia uzyskując tym samym dodatkowe 28% zniżki. Wszystkie aplikacje dostępne w ofercie sklepu to wersje cyfrowe, więc od Whokeys dostaniemy jedynie klucz aktywacyjny. Zostanie nam on wraz z instrukcją przesłany drogą mailową, a wpisać należy go bezpośrednio w instalatorze pobranym ze strony producenta danego oprogramowania. Dodam, że na tym etapie jest on zazwyczaj wiązany z indywidualnym kontem użytkownika, dzięki czemu nie musimy go już potem nigdzie podawać, ani zapamiętywać.



Pełną listę oprogramowania objętego wspomnianą wyżej promocją dodatkową znajdziecie poniżej:



Windows 10 Pro Oem Key - 12.72USD - 49zł (z kodem TW25)



Windows10 Pro Oem Key 2PC - 23.77USD - 91zł (z kodem TW25 )



Windows 10 Home Oem Key - 11.90USD - 46zł (z kodem TW25 )



Office 2016 Pro Plus Key Gobal - 34.51USD -133zł (z kodem TW25 )



Office 2019 Professional Plus Key - 39.92USD - 153zł (z kodem TW25 )









