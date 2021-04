Piątek 16 kwietnia 2021 Ktoś w Chinach ogłosił fałszywą akcję naprawczą kart Radeon RX 580

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:24 Ciekawe rzeczy dzieją się w Chinach. Użytkownicy kart Radeon RX 580 wyprodukowanych przez AMD i XFX otrzymali fałszywą informację o tym, że karty posiadają ukrytą usterkę i należy je odesłać do serwisu w celu wykonania naprawy lub wymiany. Część osób, która dała się nabrać faktycznie przesłała swoje karty pod wskazany adres, otrzymując krótko po tym informację, że karty nie uda się naprawić, i z tego powodu może im zostać zaoferowany produkt zamienny. Co dziwne, jako zamiennik oferowane były konkurencyjne GeForce: model GTX 1060 za kartę Radeon RX 580 8GB, lub GeForce RTX 1050 Ti za kartę Radeon RX 580 4GB.



Informacja o tym dość szybko dotarła do AMD oraz XFX, które postanowiły zdementować informację o rzekomej akcji naprawczej, dając do zrozumienia, że karty nie mają żadnej usterki, i nie ma potrzeby odsyłania ich do jakiegokolwiek serwisu.



Nim to się stało, część osób bezpowrotnie straciła swoje Radeony RX 580 otrzymując w zamiast GeForce GTX 1060 lub 1050 Ti. O przeprowadzenie operacji podejrzewa się nieuczciwych wydobywców kryptowalut - Radeon RX 580 posiada ponad dwa razy lepszą wydajność obliczania haszy, niż GeForce GTX 1060.



