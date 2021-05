Czwartek 13 maja 2021 Sprzedaż monitorów komputerowych w 2021r osiagnie poziom 150mln szt

Autor: Zbyszek | źródło: TrendForce | 12:04 Wszyscy znamy wiele informacji dotyczących obecnego, zbyt wysokiego popytu na urządzenia elektroniczne w porównaniu z możliwościami produkcyjnymi producentów półprzewodników. Powoduje to na rynku niedobory m.in. procesorów, kart graficznych czy konsol, niekorzystnie wpływając na ceny sklepowe dostępnych egzemplarzy. Sytuacja wynika ze złożenia przynajmniej trzech czynników: wzmożonego zapotrzebowania na sprzęt komputerowy wywołanego przez pracę i naukę zdalną, debiut procesorów, kart graficznych i konsol nowej generacji oraz ponowny wzrost zainteresowania wydobywaniem kryptowalut.



Jak się okazuje, ten splot sytuacji przekłada się też na wzrost zapotrzebowania na monitory do komputerów stacjonarnych. W efekcie, według analityków z TrendForce w 2021 roku ich sprzedaż osiągnie poziom około 150 milionów sztuk. Będzie to kolejny rekordowy pod względem dostaw rok, po tym, gdy w 2020 roku łączne dostawy i sprzedaż monitorów komputerowych wyniosły 140 milionów sztuk.



Tylko w 1. kwartale 2021 roku dostarczono na rynek i sprzedano o 34,1 procent więcej monitorów, niż w 1. kwartale 2020 roku, czyli ostatnim kwartale w którym pandemia miała jeszcze znikomy wpływ na wielkości sprzedaży i dostaw. Według TrendForce w 2. kwartale tego roku sprzedaż monitorów będzie o około 10 procent wyższa niż w tym samym kwartale przed rokiem, a w całym 2021 roku będzie wyższa o około 7,3 procent.







