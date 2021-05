Czwartek 20 maja 2021 Ograniczenie w kopaniu kryptowalut nie dotyczy serii Founders

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 17:57 Tzw. górnicy używający kart graficznych do pozyskiwania zasobów wyrażonych w określonych kryptowalutach to prawdziwa zmora dla graczy, którzy muszą walczyć z nimi o upragnione akceleratory. Ostatnio na tym polu szczególnie uciążliwi stali się użytkownicy wykopujący walutę o nazwie Ethereum. W odpowiedzi na ich poczynania Nvidia najpierw wprowadziła na rynek serię kart CMP, a następnie dodała programowe ograniczenie w kopaniu kryptowalut na kartach GeForce. To okazało się niewystarczające, więc producent zdecydował się na jeszcze bardziej drastyczny krok wymieniając niemal wszystkie GPU na takie ze sprzętowym hamulcem.



Zmodyfikowane rdzenie graficzne mają ostatecznie położyć kres polityce wykupowania kart graficznych dla graczy do koparek. No a przynajmniej tych produkowanych przez partnerów Nvidii, bo jak się okazuje zieloni nie wprowadzili nowych wariantów GPU do serii Founders Edition. Karty z tej rodziny nadal mają korzystać z oryginalnych, nieograniczonych sprzętowo chipów, co może stanowić nie lada gratkę dla kopaczy. Nvidia tłumaczy swoją decyzję tym, że karty w wersji FE to modele specjalne, które nie są produkowane w dużym nakładzie i realnie nie mają wpływu na rynek. Nie było zatem potrzeby by dodawać do nich sztuczne ograniczenie. No cóż. Szkoda.



