Wtorek 1 czerwca 2021 Oficjalna premiera GeForce RTX 3080Ti i 3070Ti - pierwsze testy

Autor: Wedelek | źródło: Bibilil | 17:31 Dziś swoją oficjalną premierę mają dwie nowe karty graficzne firmy Nvidia dedykowane wymagającym graczom. Są to modele GeForce RTX 3080Ti oraz GeForce RTX 3070Ti, oba bazujące na mikroarchitekturze Ampere i wykonane w litografii 8nm (Samsung). Ich cechą wspólną jest typ zastosowanej pamięci VRAM – jest to GDDR6X 19Gb/s – przy czym jej ilość i zastosowana szyna są już inne. Wydajniejszy RTX 3080Ti ma 12GB z interfejsem 384-bit, co daje przepustowość 912GB/s, a słabszy RTX 3070Ti otrzymał 8GB z szyną 256-bit, co przekłada się na przepustowość 608GB/s.



Inne są też same układy graficzne oraz częstotliwość z jaką pracują. W RTX 3080Ti mamy do czynienia z układem GA102-225, który jest przyciętą wersją GA102-300 jaki można znaleźć w RTX 3090. Różnica między oboma GPU to dwa klastry. W debiutującym dziś akceleratorze jest ich aktywnych 80, co przekłada się na 10 240 procesorów CUDA, 80 jednostek RT, 112 ROPów i po 320 Tensorów i TMU. Jeśli chodzi o zegar, to ten wynosi 1365MHz w trybie bazowym i 1665MHz w Booście.



Sercem RTX 3070Ti jest z kolei układ GA104-400, który ma 48 aktywnych klastrów – o dwa więcej niż RTX 3070. Przekłada się to na 6144 procesory strumieniowe, 48 jednostek odpowiedzialnych za obliczenia związane ze śledzeniem promieni światła, 96 jednostek renderujących, 192 układy teksturujące oraz tyleż samo tensorów.



Jeśli chodzi o kwestię dostępności, to nowych kart należy się spodziewać w czerwcu. O ile wcześniej nie wykupią ich górnicy. Na szczęście tym razem jest nadzieja, że tak się nie stanie, bo dzięki fizycznemu zabezpieczeniu nowe karty powinny być dla fanów kryptowalut bezużyteczne. Przynajmniej w teorii.



Jeśli chodzi o wydajność, to na razie jest embargo, ale w sieci już krążą wyniki testów zrobione przez Chińczyków. Znajdziecie je poniżej:







