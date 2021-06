Czwartek 17 czerwca 2021 Jak wygląda obecnie rynek darmowych gier online przez przeglądarkę po wycofaniu Flasha w styczniu 2021?

Autor: Redakcja | 04:58 Wtyczka Flash miała olbrzymi wpływ na kształt obecnego Internetu oraz stron www. Dzięki niemu powstały interaktywne gry online, atrakcyjne dla wielu użytkowników. Bez wątpienia, Flash wniósł bardzo dużo do przestrzeni internetowej, jednak jego czas minął. Po 24 latach Adobe postanowił go wycofać. W poniższym tekście prezentujemy, jak usunięcie Flasha wpłynęło na rynek darmowych gier online oraz jakich nowych usprawnień możemy się spodziewać.









Co zamiast Adobe Flash?



Dla wielu wycofanie wtyczki Flasha było czystą formalnością. Od lat wszystkie popularne przeglądarki blokowały treści stworzone w tej technologii, jednak użytkownik, jeśli wyraził na to zgodę, mógł nadal z niej korzystać. Gry online, zwłaszcza te nieco starsze, często wymagały instalacji Flasha. Natomiast od grudnia 2020 wtyczka została usunięta z przestrzeni interaktywnej, a jej włączenie stało się niemożliwe.



HTML5 – to alternatywa dla Flasha która dość dobrze działa na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych. HTML5 jest obsługiwany przez przeglądarki na całym świecie. HTML5 działa na podobnej zasadzie jak Flash, a specjaliści nadal pracują nad zwiększeniem jego funkcjonalności i atrakcyjności graficznej która we Flashu była znacznie lepsza. Gry online w tej technologii są dostępne obecnie w każdej przeglądarce. Można pograć w pełni darmowe gry dla dzieci online np. Tutaj: https://grywacz.pl - nie trzeba nic instalować, wystarczy wybrać odpowiednią propozycję i zacząć grać.



Wyłączenie Flasha popchnęło do działania wiele firm z branży gier internetowych, które zdecydowały się na audyt swoich multimediów. Na podstawie zebranych wyników wielu producentów przygotowało nowe wersje aplikacji, które opierają się na jednej z szeroko dostępnych technologii (HTML5 lub JavaScript). Od stycznia 2021 roku w gry opierające się na Flashu można grać jedynie przy pomocy dwóch organizacji non-profit: Internet Archive oraz Flash Game Archive. Ich działanie opisano poniżej.



Darmowe gry online oparte na technologii Flash - co z nimi?



Odtworzenie gier online w technologii Flash nadal jest możliwe. Internet Archive to nienastawiona na zysk cyfrowa biblioteka stron internetowych, która od początku roku kolekcjonuje gry, animacje i multimedia Flash. Zgodnie z postanowieniami serwisu o zachowaniu dostępu do dysków sieciowych, Internet Archive uruchomiło projekt Emularity. Umożliwia on włączenie starego oprogramowania, a w tym darmowych gier online w technologii Flash. Jest to możliwe w każdej przeglądarce internetowej poprzez emulator o nazwie Ruffle.



Obecna kolekcja gier online jest pokaźna, a one same działają bez zarzutu. Warto pamiętać, że Ruffle działa we wszystkich przeglądarkach obsługujących WebAssembly. Nie każda z nich wspiera to rozwiązanie, jednak najpopularniejsze z nich - takie jak Google Chrome, Firefox, czy Safari - dobrze sobie z nią radzą.



Kolejnym projektem, który daje możliwość odtworzenia starszych gier jest Flash Game Archive. Ta organizacja non-profit, która zadbała o to, aby nasze ulubione gry online nie poszły w zapomnienie. Korzystanie z jej zasobów również jest bezpłatne, z tą różnicą, że aby je wykorzystać, należy ściągnąć oprogramowanie od Flash Game Archive. Umożliwia ono pobieranie gier na żądane i korzystanie z nich nawet w trybie offline. Obecnie w archiwum znajduje się ponad 2000 propozycji.



Rynek gier online bardzo dobrze poradził sobie po całkowitym wycofaniu Flasha w 2021 roku. Dla wielu koncernów był to bodziec do wykorzystywania nowszej technologii, inni z kolei przygotowywali się do tego od 2017 roku, kiedy pojawiła się pierwsza wzmianka na temat usunięcia wtyczki. Oszacowano, że w 2020 roku jedynie 2,6% witryn zawierało kod Flash, podczas gdy w 2011 roku odsetek ten wynosił aż 28,5%. Adobe Flash od kilku lat był wycofywany z przestrzeni interaktywnej, a jego miejsce zajmowały coraz to nowsze technologie, takie jak HTML5 oraz JavaScript.



