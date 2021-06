Piątek 18 czerwca 2021 W tym roku chińczycy wyprodukowali już 140mld mikroprocesorów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:01 W ostatnich latach Chiny bardzo mocno inwestują w swój rodzimy przemysł układów scalonych, a problemy z amerykańskimi sankcjami jedynie przyspieszyły ten proces. Z najnowszych danych opublikowanych przez południowochiński Morning Post wynika, że od początku roku do końca maja producenci z Państwa Środka wytworzyli już ponad 139,9 miliarda różnych chipów. Ilość ta już sama w sobie jest bardzo wysoka, ale prawdziwego znaczenia nabiera w momencie gdy uświadomimy sobie, że w porównaniu do identycznego okresu w roku ubiegłym jest to wzrost aż o 48,3%. To się nazywa postęp!



Chińczycy podają też, że w samym tylko maju ilość wyprodukowanych mikroprocesorów wyniosła niemal 30 miliardów sztuk. W porównaniu do maja 2020 jest to wzrost o 37,6%. I choć składają się na to nie tylko wydajne układy, ale i niewielkie scalaki o stosunkowo małym skomplikowaniu, to wciąż jest to ilość imponująca. Na koniec dodam jeszcze, że raport Morning Post opiera się o dane zebrane przez Chińskie Narodowe biuro ds. statystyk (National Bureau of Statistics) i choć nie odzwierciedla on w pełni potencjału tego kraju w kwestii produkcji układów półprzewodnikowych tak jest dobrym wskaźnikiem transformacji jaka odbywa się obecnie w Chinach.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.