Exynos 2200 będzie się nazywać Pamir [AKTUALIZACJA]

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:01 (2) Znany w branży urządzeń mobilnych użytkownik IceUniverse podzielił się ze światem nowymi informacjami dotyczącymi przyszłorocznych Exynosów 2200. Będą to układy powstałe we współpracy z firmą AMD, która dostarczy południowokoreańskiemu gigantowi skrojony na miarę układ IGP na bazie architektury RDNA2. Procesor graficzny o kodowej nazwie Voyager zostanie połączony z rdzeniami ARM Cortex X2, a całość zostanie wykonana w litografii Samsung 4LPP (4nm Low Power Plus). Poznaliśmy też nazwę kodową opisywanego SoC – Pamir.



Mniej więcej w tym samym czasie na scenę wkroczą też Snapdragony 895 od Qualcomma, które dostaną IGP Adreno 730 i również będą wytwarzane przez Samsunga w procesie 4LPP. Na marginesie nazwa Adreno to anagram nazwy Radeon. Kiedyś obie serie należały do firmy ATI, ale ta najpierw sprzedała Adreno firmie ARM, a następnie sama została wykupiona przez AMD.







AKTUALIZACJA



Użytkownik o pseudonimie Ice Universe wzbogacił swój poprzedni post dotyczący nowych Exynosów 2200 o jeszcze jedną, ale dość istotną informację. Otóż twierdzi on, że IGP jaki trafi do przyszłorocznych chipów Samsunga będzie zbudowany z sześciu bloków CU na bazie architektury RDNA2. Zakładając, że jej wersja dla urządzeń ultramobilnych nie będzie drastycznie odbiegać od wersji dla komputerów stacjonarnych i laptopów możemy w takim razie liczyć na 384 procesory strumieniowe. Pod względem ilości jednostek wykonawczych nowy chip powinien się plasować pomiędzy Mali-G78 z Exynosa 2100 a najsłabszą wersją M1 od Apple.



Oczywiście nie oznacza to, że nowy Radeon będzie słabszy od wspomnianego Adreno, bo oba te układy mocno różnią się od siebie zastosowaną budową i nie da się ich prosto porównać na podstawie np. ilości bloków CU.









Ech... (autor: Kenjiro | data: 16/07/21 | godz.: 12:26 )

Ani Palmir, ani Palimir, tylko Pamir.



ciekaw jestem (autor: GULIwer | data: 16/07/21 | godz.: 13:12 )

porównania wydajności tych IGP RDNA2 vs Adreno 730 przy założeniu, że pobór mocy podobny.



