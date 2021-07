Wtorek 20 lipca 2021 Core i9-12900K - próbki procesorów pojawiły się w sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:00 Core i9-12900K to przyszły flagowy procesor Intela, który zadebiutuje na rynku pod koniec tego roku lub na początku tego roku. Mimo, że do jego premiery pozostaje jeszcze kilka miesięcy to nie przeszkodziło to pewnym osobom zamieścić oferty sprzedaży próbek inżynierskich tzw. Qualification Sample tych procesorów. Ceny nie są niskie i wynoszą około 1200 dolarów za sztukę. Na ten moment zakup samego Core i9-12900K wydaje się bezsensowny - procesor ma nową podstawkę LGA 1700 i wymaga całkiem nowych płyt głównych. Sprzedawcy Core i9-12900K znaleźli rozwiązanie tego problemu, i oferują możliwość zakupu próbnych wersji płyt głównych z chipsetem Intel B660.



Ceny płyt to około 1100 USD. Pomimo wysokich cen za taki zestaw, chętnych nie brakło i dostępne sztuki już się sprzedały - w efekcie zainteresowani pozyskaniem Core i9-12900K na kilka miesięcy przed jego premierą muszą poczekać do przyszłego tygodnia.



Przypomnijmy że Core i9-12900K (nazwa kodowa Alder Lake-S) to procesor wyposażony w 8 wydajnych rdzeni z architekturą Golden Cove oraz 8 energooszczędnych rdzeni z architekturą Grecemonth. Taktowanie wydajnych rdzeni sięga 5,3 GHz w trybie Turo, a rdzeni energooszczędnych sięga do 3,9 GHz. Procesory obsługują też pamięci DDR5 oraz magistrale PCI-Express 4.0 i PCI-Express 5.0.







