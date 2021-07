Środa 21 lipca 2021 Core i9-12900K: pierwsze przecieki o wydajności w Cinebench R20

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:04 Pierwsze osoby na świecie spoza Intela dysponują już finalnymi próbkami nowych procesorów Intela Core 12. generacji, czyli Alder Lake-S. Przypomnijmy, że będą to CPU zbudowane w 10nm litografii i złożone z 8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 energooszczędnych Gracemont. Procesory prawdopodobnie otrzymali już producenci płyt głównych, pamięci i oprogramowania, a osoby mające te CPU w swoich laboratoriach donoszą nieoficjalnie o całkiem przyzwoitej wydajności. Otóż w benchmarku Cinebench R20, pracujący na standardowych ustawieniach Core i9-12900K ma uzyskiwać około 810 punktów w teście jednowątkowym.



Jest to wynik o 25% wyższy niż uzyskiwany przez procesory Ryzen 9 5950X i Ryzen 9 5900X (około 640-650 punktów), oraz o prawie 30 procent wyższy niż uzyskiwany przez Core i9-11900K z serii Rocket Lake-S (około 625-630 punktów).



W teście wielowątkowym, Core i9-12900K ma uzyskiwać w Cinebench R20 około 11 600 punktów, czyli o około 10 procent więcej niż Ryzen 9 5950X (około 10 500 punktów). Trzeba przy tym odnotować, że obydwa rezultaty zostały uzyskane przy chłodzeniu wodnym, aby procesor mógł pokazać pełnię swoich możliwości.



Jeśli te informacje potwierdzą się, to prawdopodobnie rdzenie Golden Cove są bardzo moce i mają wskaźnik IPC wyraźnie wyższy od dotychczasowych rdzeni Intela, czyli Willov Cove i Cypress Cove. Oczywiście jeśli równie wysoka wydajność Alder Lake-S pokaże również w innych testach, a nie tylko tym jednym. A jeśli tak się stanie, to można oczekiwać na... solidną obniżę cen procesorów AMD z architekturą ZEN 3.



