Piątek 23 lipca 2021 Braki czystych niewytrawionych wafli krzemowych uderzą w 3 kwartle 2021r.

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:04 Pomimo iż fabryki układów scalonych pracują na pełnych obrotach, to zapotrzebowanie ze strony rynku już od około roku przekracza poziom dostaw. Jest to spowodowane jednoczesnym wzrostem zainteresowania pracą i naukę zdalną, oraz debiutem procesorów, kart graficznych i konsol nowej generacji. Najgorsza sytuacja jest na rynku kart graficznych - wzrost ceny Bitcoina doprowadził do masowego wykupywania dostępnych egzemplarzy w celu wydobywania kryptowalut. Nie tak zła, ale daleka od ideału sytuacja panuje także na rynku procesorów CPU - pracujące na pełnych możliwościach fabryki Intela i TSMC nie są w stanie wyprodukować tyle procesorów ile może wchłonąć rynek.



Co gorsza, Intel przewiduje chwilowe pogorszenie dostaw procesorów w 3. kwartale 2021 roku. Sytuacja ma wynikać z dość prostego czynnika - wszyscy producenci układów scalonych (Intel, TSMC, Samsung, GlobalFoundries) bazują na czystych niewytrawionych waflach krzemowych dostarczanych przez firmy trzecie, w tym min. Shin-Etsu i Global Wafers.



Niestety producenci czystych wafli krzemowych pomimo operowania już od kilku kwartałów na pełni swoich możliwości, wyczerpali swoje dotychczasowe moce produkcyjne oraz zapasy magazynowe, i w najbliższych miesiącach nie będą w stanie zaspokoić dostaw.



Oznacza to, że Intel, TSMC, Samsung, GlobalFoundries i inni wytwórcy chipów otrzymają w najbliższym okresie zbyt mało niewytrawionych wafli krzemowych niż potrzebują, a w konsekwencji nie będą w stanie wyprodukować tylu układów scalonych na ile pozwala przepustowość ich linii produkcyjnych.



Intel podaje, że priorytetowo traktuje produkcję procesorów dla serwerów, a w dalszej kolejności produkcję procesorów dla komputerów przenośnych, i dopiero na końcu produkcję procesorów dla komputerów stacjonarnych. Ew. spadek produkcji i dostaw obejmie więc ostatni z wymienionych rodzajów procesorów.



