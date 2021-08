Środa 4 sierpnia 2021 3Dfx Interactive wraca po 20 latach ?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:06 (1) Pod koniec lat 90 firma 3Dfx była liderem na rynku akceleratorów graficznych, a jej karty z serii Voodoo marzeniem każdego gracza. Wówczas nikt nie wyobrażał sobie, że już za kilka lat producent ten całkowicie przestanie istnieć. Niestety firma nie zdołała przygotować kart konkurencyjnych wobec wprowadzonych w latach 1999-2001 modeli z serii GeForce, GeForce 2 i GeForce 3, w efekcie wpadła w poważne kłopoty finansowe i została wchłonięta przez Nvidię. Czy teraz 3Dfx Interactive powraca? Firma inwestycyjna Jansen Products z San Francisco twierdzi, że odkupiła prawa do marki 3Dfx.



We wpisie informującym o zakupie praw do marki 3Dfx czytamy, że inwestor zamierza stworzyć nową firmę, a pierwsze produkty marki 3Dfx trafią do sprzedaży jeszcze tej zimy - w postaci kart graficznych (prawdopodobnie GeForce lub Radeon) i innych peryferiów dedykowanych dla graczy. Szczegółowe plany Jansen Products dotyczące reaktywacji firmy 3Dfx mają zostać podane za kilka dni.





Pojawiły się także informacje, że całe ogłoszenie Jansen Products jest tylko żartem, zatem należy podejść do niego z ostrożnością.













Może to być zagrywka intela (autor: ekspert_IT | data: 4/08/21 | godz.: 14:16 )

'ożywią' 3dfx jako cichy udziałowca, a potem ogłoszą przejęcie 'intellectual property of 3dfx'

A nowe karty na opakowaniach będą miały adnotacje 'advanced XE powered by 3dfx' ;)



