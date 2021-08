Piątek 6 sierpnia 2021 ZEN 3 od początku został zaprojektowany do obsługi 3D Cache

Autor: Zbyszek | źródło: Tech Insights | 14:22 Jedną z ciekawszych nowości zaprezentowaną przez AMD dwa miesiące temu podczas wystąpienia na targach Computex 2021 była prezentacja próbki procesora Ryzen 7 5900X z do dodatkową warstwą pamięci podręcznej L3. Tak zwane 3D Cache to 64 MB pamięci podręcznej, umieszczonej w dodatkowej warstwie nad rdzeniem krzemowym CCD i połączone z nim poprzez konektory typu TSV. Rozwiązanie zapewnia do 15 procent wzrost wydajności procesora w grach 3D. Yuzo Fukuzaki, emerytowany inżynier zajmujący się w przeszłości projektowaniem procesorów, w ramach zaspokajania swojej ciekawości postanowił się bliżej przyjrzeć budowie chipletu CCD procesorów z architekturą ZEN 3.



Zdjęcia wykonane mikroskopem w dużym przybliżeniu zdradziły, że już obecnie sprzedawane Ryzeny mają zaszyte w pamięci L3 konektory typu TSV. Są one umiejscowione rzędami w kilkudziesięciu liniach, w odstępach 17 mikronów, a wielkość każdego pojedynczego konektora typu TSV to około 6 x 6 mikronów. W sumie w pamięci L3 najnowszych Ryzenów jest zaszyte około 23 tysiące konektorów TSV.



Oznacza to tyle, że chiplet CCD procesorów z rdzeniami ZEN 3 od początku został zaprojektowany do obsługi dodatkowej warstwy 3D Cache. Yuzo Fukuzaki twierdzi też, że dodatkowe 64 MB pamięci nie będzie pamięcią typu L4, tylko będzie rozszerzać pamięć L3.







