Środa 11 sierpnia 2021 Jakie gry na PC są najpopularniejsze w tym roku?

Autor: materiały partnera | 16:19 Gry na PC to dzisiaj ogromna ilość tytułów. Są one przygotowywane z myślą o najmłodszych użytkownikach, młodzieży i osobach dorosłych. W mnogości tytułów z łatwością można wyszukać grę odpowiednią dla swojej pociechy czy dla siebie. Zobaczmy, jakie gry na PC cieszą się największą popularnością w 2021 roku.















Na czym polega gra Minecraft?



To gra przygodowa, która mocno rozwija kreatywność graczy. Pierwsza wersja gry pojawiła się kilka lat temu. Zadaniem gracza jest pozyskiwanie surowców, walka z przeciwnikami, zwiedzanie niesamowitych światów, ale przede wszystkim budowanie. Gracz może budować nie tylko małe domki, ale także pałace i zamki.



Minecraft składa się z sześciennych bloków i jest olbrzymią, pełną klocków piaskownicą. W połowie 2021 roku na rynku pojawiła się jej najnowsza część. W grze pojawiło się złoto, miedź i żelazo w surowym stanie, świecąca kałamarnica, świecące kozy. Pojawiły się także nowe, bardzo przydatne przedmioty. Minecraft to gra odpowiednia dla osób w każdym wieku.



Jakie zadania stoją przed graczem w grze Songs of Conquest?



To turowa gra strategiczna. Gracz wciela się we władcę, którego zadaniem jest przejęcie kontroli nad krainą fantazji. Aby zadanie to spełnić, musi rozwijać swoje królestwo, dbając o gospodarkę. Może też werbować żołnierzy do swojej armii. Do dyspozycji ma między innymi bardzo bogaty wybór magicznych zaklęć. Gra została wzbogacona o elementy RPG. Wyróżnia ją wykonana z dużych pikseli grafika w stylu retro. Songs of Conquest przeznaczona jest dla graczy od 12 roku życia.



Czy New World to gra, którą warto się zainteresować?



Akcja gry stworzonej przez Amazon Game Studios toczy się w alternatywnej wersji XVII stulecia na fikcyjnej wyspie Aeternum. Sekretów wyspy strzegą zarówno jej pradawni mieszkańcy, jak i tajemne moce. Źródłem ogromnej mocy, ale też nieszczęść nękających mieszkańców jest występująca na wyspie substancja o nazwie Azoth.



Inspirowana klimatem amerykańskich XVII-wiecznych kolonii New World to gra, która na rynku ma się dopiero pojawić. Jej premiera została zapowiedziana na koniec sierpnia. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2021 roku. Wymagania wiekowe New World to 16+.



Czy gra Wiedźmin to adaptacja powieści Sapkowskiego?



W rankingach popularności na czołowych miejscach znajduje się zarówno pierwsza, druga, jak i trzecia część przygód Geralta z Rivii. Każda z odsłon serii bazuje na motywach książek Andrzeja Sapkowskiego. Nie jest jednak adaptacją żadnej z nich. Akcja gier toczy się w realiach zbliżonych do okresu średniowiecza.



Jakie zadania ma gracz w grze Humankind?



To turowa gra strategiczna, której akcja została osadzona w realiach historycznych. Zadaniem gracza jest przeprowadzenie prostej społeczności przez kolejne wieki i zyskanie wielkiej sławy. Można ją zdobyć podejmując właściwe decyzje, wygrywając bitwy i dokonując innych wielkich czynów. Plusem gry jest atrakcyjna szata graficzna.

Osób, które lubią spędzać wolny czas przed komputerem, grając w swoje ulubione produkcje, jest w naszym kraju mnóstwo. Gry komputerowe dzielą się na wiele gatunków, są dostępne dla różnych wymagań wiekowych. Dzięki temu każdy może wybrać taką, która jest odpowiednia dla jego wieku i zgodna z zainteresowaniami.



